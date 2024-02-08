))الأهلي المتحد)) يقدم مزايا تمويلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسيقدم‭ ‬البنك‭ ‬خيارات‭ ‬تمويل‭ ‬فريدة‭ ‬ومتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬العقارات‭. ‬وتشمل‭ ‬المزايا‭ ‬المقدمة‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬فترات‭ ‬سداد‭ ‬تمتد‭ ‬لغاية‭ ‬30‭ ‬عاماً،‭ ‬ومبالغ‭ ‬تمويل‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬120 % ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العقار،‭ ‬ورسوماً‭ ‬ومعدلات‭ ‬أرباح‭ ‬تنافسية،‭ ‬وإعفاءات‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الرسوم،‭ ‬وسرعة‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬المعاملات،‭ ‬ومرونة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مبالغ‭ ‬التمويل‭. ‬تطبق‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭. ‬

وسيتواجد‭ ‬مندوبون‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬لمساعدة‭ ‬الزوار‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬أنسب‭ ‬خيارات‭ ‬التمويل‭ ‬المتاحة‭. ‬كما‭ ‬ستغطي‭ ‬التسهيلات‭ ‬شراء‭ ‬العقارات‭ ‬أو‭ ‬الأراضي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العقارات‭ ‬المصنفة‭ ‬ضمن‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬تحدث‭ ‬سوڤرات‭ ‬سايغال،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ – ‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نشارك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للسنة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬يوفر‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لنا‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الراغبين‭ ‬بامتلاك‭ ‬منزل،‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬نقدمه‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بجعل‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬أوسع‭ ‬شريحة‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عروضنا‭ ‬الفريدة‭ ‬وخدماتنا‭ ‬المميزة‭ ‬وإرشادات‭ ‬مندوبينا،‭ ‬ستساعد‭ ‬عملاءنا‭ ‬على‭ ‬امتلاك‭ ‬منزل‭ ‬العمر‭.‬‮»‬