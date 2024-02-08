))الأهلي المتحد)) يقدم مزايا تمويلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن البنك الأهلي المتحد عن مشاركته في معرض التمويلات الإسكانية
– النسخة الثالثة، والذي يقام في الفترة من 8 إلى 17 فبراير 2024 في مجمع سيتي سنتر البحرين، من 10:00 صباحاً ولغاية 10:00 مساءً.
وسيقدم البنك خيارات تمويل فريدة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للراغبين في امتلاك العقارات. وتشمل المزايا المقدمة خلال المعرض فترات سداد تمتد لغاية 30 عاماً، ومبالغ تمويل تصل إلى 120 % من قيمة العقار، ورسوماً ومعدلات أرباح تنافسية، وإعفاءات خاصة من الرسوم، وسرعة في إنهاء المعاملات، ومرونة عالية في تحديد مبالغ التمويل. تطبق الشروط والأحكام.
وسيتواجد مندوبون من البنك لمساعدة الزوار في اختيار أنسب خيارات التمويل المتاحة. كما ستغطي التسهيلات شراء العقارات أو الأراضي، إضافة إلى العقارات المصنفة ضمن السكن الاجتماعي.
وبهذه المناسبة، تحدث سوڤرات سايغال، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي المتحد، قائلاً: «يسعدنا أن نشارك في معرض التمويلات الإسكانية للسنة الثالثة على التوالي. يوفر هذا الحدث فرصة فريدة لنا للتواصل مع الراغبين بامتلاك منزل، وتعريفهم بكل ما نقدمه من حلول تمويلية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. نحن ملتزمون بجعل التمويل العقاري في متناول أوسع شريحة ممكنة في المملكة، ونحن واثقون من أن عروضنا الفريدة وخدماتنا المميزة وإرشادات مندوبينا، ستساعد عملاءنا على امتلاك منزل العمر.»
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