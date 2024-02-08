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))الأهلي المتحد)) يقدم مزايا تمويلية

2/8/2024 7:08:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬عن‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬ ‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة،‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬10‭:‬00‭ ‬صباحاً‭ ‬ولغاية‭ ‬10:00‭ ‬مساءً‭.‬

وسيقدم‭ ‬البنك‭ ‬خيارات‭ ‬تمويل‭ ‬فريدة‭ ‬ومتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬العقارات‭. ‬وتشمل‭ ‬المزايا‭ ‬المقدمة‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬فترات‭ ‬سداد‭ ‬تمتد‭ ‬لغاية‭ ‬30‭ ‬عاماً،‭ ‬ومبالغ‭ ‬تمويل‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬120 % ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العقار،‭ ‬ورسوماً‭ ‬ومعدلات‭ ‬أرباح‭ ‬تنافسية،‭ ‬وإعفاءات‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الرسوم،‭ ‬وسرعة‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬المعاملات،‭ ‬ومرونة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مبالغ‭ ‬التمويل‭. ‬تطبق‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭. ‬

وسيتواجد‭ ‬مندوبون‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬لمساعدة‭ ‬الزوار‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬أنسب‭ ‬خيارات‭ ‬التمويل‭ ‬المتاحة‭. ‬كما‭ ‬ستغطي‭ ‬التسهيلات‭ ‬شراء‭ ‬العقارات‭ ‬أو‭ ‬الأراضي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العقارات‭ ‬المصنفة‭ ‬ضمن‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬تحدث‭ ‬سوڤرات‭ ‬سايغال،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ ‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نشارك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للسنة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬يوفر‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لنا‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الراغبين‭ ‬بامتلاك‭ ‬منزل،‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬نقدمه‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بجعل‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬أوسع‭ ‬شريحة‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عروضنا‭ ‬الفريدة‭ ‬وخدماتنا‭ ‬المميزة‭ ‬وإرشادات‭ ‬مندوبينا،‭ ‬ستساعد‭ ‬عملاءنا‭ ‬على‭ ‬امتلاك‭ ‬منزل‭ ‬العمر‭.‬‮»‬

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