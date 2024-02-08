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((خليجي بنك)) يكشف عن عروض تمويلية حصرية خلال المعرض

2/8/2024 7:08:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬وحتى‭ ‬17‭ ‬فبراير‭ ‬2024م،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬بمجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭.‬

سيقدم‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الحصرية‭ ‬وخيارات‭ ‬التمويل‭ ‬التنافسية‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬بهدف‭ ‬تمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬بامتلاك‭ ‬منزل‭ ‬أحلامهم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيتواجد‭ ‬فريق‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬الجناح‭ ‬الخاص‭ ‬بالبنك‭ ‬طيلة‭ ‬الأيام‭ ‬العشرة‭ ‬للمعرض‭ ‬لتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬والإجابة‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬استفسارات‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬وتوجيههم‭
‬نحو‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬تطلعاتهم‭.‬

هذا‭ ‬وأعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬عن‭ ‬تقديمه‭ ‬لمزايا‭ ‬حصرية‭ ‬تشمل‭ ‬فترة‭ ‬سداد‭ ‬مرنة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬عامًا‭ ‬وفترة‭ ‬سماح‭ ‬مدتها‭ ‬12‭ ‬شهرًا،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬فرض‭ ‬أي‭ ‬رسوم‭ ‬إدارية‭ ‬أو‭ ‬رسوم‭ ‬التثمين‭ ‬أو‭ ‬رسوم‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬الحريق‭. ‬كما‭ ‬سيقوم‭ ‬البنك‭ ‬بتغطية‭ ‬رسوم‭ ‬الموثق‭ ‬الخاص،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬ومريحة‭ ‬للعملاء‭ ‬وذلك‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرضه‭ ‬المميز‭ ‬لأول‭ ‬25‭ ‬طلب‭ ‬تمويل‭ ‬لجناح‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬يقدم‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الإضافية‭ ‬لجميع‭ ‬العملاء‭ ‬خلال‭ ‬المعرض،‭ ‬حيث‭ ‬ستتاح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬سحوبات‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬قيمة‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬فتح‭ ‬ حساب‭ ‬الراتب ‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬وأحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬والذي‭ ‬يُقدم‭ ‬مزايا‭ ‬حصرية‭ ‬تشمل‭ ‬معدل‭ ‬ربح‭ ‬متوقع‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬4٪،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬سحوبات‭ ‬شهرية‭ ‬للفوز‭ ‬بإحدى‭ ‬5‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬قيمتها‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬شهرياً‭ ‬لكل‭ ‬فائز،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الحصرية‭. ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬سيقدم‭ ‬البنك‭ ‬خصومات‭ ‬حصرية‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬المعروفة‭ ‬للعملاء‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬بطاقاته‭ ‬الائتمانية،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بتوفير‭ ‬إضافي‭ ‬على‭ ‬مشترياتهم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعربت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بمُشاركة‭ ‬البنك‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬منوهة‭ ‬بالجهود‭ ‬المثمرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬خيارات‭ ‬التمويل‭ ‬للعملاء‭.‬

وقالت‭ ‬العباسي‭: ‬‮«‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬دوره‭ ‬البارز‭ ‬كإحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يحرص‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬وتنافسية‭ ‬للعملاء‭. ‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بدعم‭ ‬العملاء‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬في‭ ‬تملك‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعاتهم‭.‬ ‭ ‬

وتابعت‭ ‬العباسي‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬العروض‭ ‬والمزايا‭ ‬الحصرية،‭ ‬مثل‭ ‬معدلات‭ ‬ربح‭ ‬تنافسية‭ ‬والإعفاء‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الإضافية،‭ ‬نهدف‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬طموح‭ ‬امتلاك‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة،‭ ‬وبأسعار‭ ‬معقولة‭ ‬تناسب‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭. ‬تعكس‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬وتمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مهمة‭ ‬متعلقة‭ ‬باحتياجاتهم‭ ‬السكنية‭. ‬وسيواصل‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للتميز‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬وعروض‭ ‬المنتجات‭ ‬لتوفير‭ ‬قيمة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬لعملائنا‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬يسرني‭ ‬أن‭ ‬أوجه‭ ‬الدعوة‭ ‬لجميع‭ ‬العملاء‭ ‬لزيارة‭ ‬جناح‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المعرض‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬العروض‭ ‬الحصرية‭ ‬لأول‭ ‬25‭ ‬طلب‭ ‬تمويل‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استشارة‭ ‬من‭ ‬مُوظفينا‭ ‬المُتميزين‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬تامة‭ ‬بأفضل‭ ‬الخيارات‭ ‬المُتاحة‭ ‬والتي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مُختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المُجتمع‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬إن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬عملائه‭ ‬الكرام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نموذج‭ ‬مصرفي‭ ‬إسلامي‭ ‬يقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬وفرصاً‭ ‬استثمارية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغراء‭.‬



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