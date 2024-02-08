المجلس الأعلى للمرأة: تعزيز التعاون مع السعودية في مختلف المجالات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬الإدارية‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭.‬

وذكرت‭ ‬العوضي‭ ‬أن‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬تشكل‭ ‬انطلاقة‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬إنفاذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تمكين‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭.‬