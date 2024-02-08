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المجلس الأعلى للمرأة: تعزيز التعاون مع السعودية في مختلف المجالات

2/8/2024 7:08:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬أكدت‭ ‬لولوة‭ ‬بنت‭ ‬صالح‭ ‬العوضي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بالإنابة‭ ‬،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬والمجالات‭ ‬وخصوصاً‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بدعم‭ ‬المرأة‭ ‬وتعزيز‭ ‬تقدّمها،‭ ‬والتي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬روابط‭ ‬الأخوة‭ ‬ووشائج‭ ‬المحبة‭
‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤى‭ ‬وتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وضمن‭ ‬المساندة‭ ‬والجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النهوض‭ ‬بجميع‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬الإدارية‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭.‬

وذكرت‭ ‬العوضي‭ ‬أن‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬تشكل‭ ‬انطلاقة‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬إنفاذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تمكين‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭.‬

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