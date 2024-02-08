المجلس الأعلى للمرأة: تعزيز التعاون مع السعودية في مختلف المجالات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت لولوة بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالإنابة ، حرص مملكة البحرين على تنمية أطر التعاون الثنائي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة القطاعات والمجالات وخصوصاً المتعلّقة بدعم المرأة وتعزيز تقدّمها، والتي تقوم على روابط الأخوة ووشائج المحبة
وذلك في إطار رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وضمن المساندة والجهود الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من أجل النهوض بجميع مسارات التنمية في البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال تبادل مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين، ومعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني.
وذكرت العوضي أن مذكرة التفاهم تشكل انطلاقة للتعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية إنفاذاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية على صعيد تمكين وتقدم المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين.
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