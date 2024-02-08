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وزير الشؤون القانونية: تبادل الخبرات في المجال القانوني بين البلدين

2/8/2024 7:08:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خلف‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية،‭ ‬أنّ‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬تشهد‭ ‬نمواً‭ ‬وتطوراً‭ ‬بشتّى‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬إبرام‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬القانوني‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهيئة‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬وتعميق‭ ‬التنسيق‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والرؤى‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬القانوني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬المذكرة‭ ‬الموقعة‭ ‬من‭ ‬توطيد‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬بمجال‭ ‬إعداد‭ ‬التشريعات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬بكلا‭ ‬البلدين،‭ ‬وتوسيع‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬والبرامج‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بإعداد‭ ‬وصياغة‭ ‬التشريعات‭ ‬ودراسة‭ ‬الموضوعات‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬القانونية‭.‬

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