وزير الشؤون القانونية: تبادل الخبرات في المجال القانوني بين البلدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬وتعميق‭ ‬التنسيق‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والرؤى‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬القانوني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬المذكرة‭ ‬الموقعة‭ ‬من‭ ‬توطيد‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬بمجال‭ ‬إعداد‭ ‬التشريعات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬بكلا‭ ‬البلدين،‭ ‬وتوسيع‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬والبرامج‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بإعداد‭ ‬وصياغة‭ ‬التشريعات‭ ‬ودراسة‭ ‬الموضوعات‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬القانونية‭.‬