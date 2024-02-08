وزير الشؤون القانونية: تبادل الخبرات في المجال القانوني بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية، أنّ الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، تشهد نمواً وتطوراً بشتّى المجالات والقطاعات جاء ذلك بمناسبة إبرام مذكرة تفاهم في المجال القانوني بين وزارة الشؤون القانونية بمملكة البحرين، وهيئة الخبراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني.
وقال وزير الشؤون القانونية إنّ هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتعميق التنسيق وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف والرؤى المشتركة بين الجانبين في المجال القانوني، من خلال ما تضمنته المذكرة الموقعة من توطيد آليات التعاون في تبادل التجارب والخبرات بمجال إعداد التشريعات، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر بكلا البلدين، وتوسيع آليات التعاون في الأنظمة والبرامج الإلكترونية ذات العلاقة بإعداد وصياغة التشريعات ودراسة الموضوعات من الناحية القانونية.
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