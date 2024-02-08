الشيخ خالد بن عبدالله يفتتح معرض التمويلات الإسكانية ويدشن النسخة المطورة من منصة بيتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لإقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية، افتتح الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، النسخة الثالثة من معرض التمويلات الإسكانية، والذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان بمجمع سيتي سنتر البحرين، وذلك خلال الفترة من الثامن ولغاية 17 فبراير الجاري.

وبهذه المناسبة، التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن النتائج الإيجابية التي حققتها البرامج الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال فترة زمنية قصيرة على إطلاقها، تؤكد نجاح النهج المتبع في توفير خدمات إسكانية مستدامة؛ تحقيقاً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ولتطلعات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتلبيةً لمتطلبات تأمين السكن اللائق لذوي الدخل المحدود من المواطنين الكرام.

وأوضح الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن الحكومة والتزاماً بما ورد في برنامجها للأعوام (2023 – 2026)، فإنها تعمل جاهدة على تنويع الحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين بما يسهم في تقليص فترات الانتظار عبر دمج وتوظيف الموارد والإمكانيات والكفاءات بالشكل الأمثل، والتي يتمتع بها القطاعان الحكومي والخاص في مجال السكن الاجتماعي على وجه الخصوص.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن تلبية آلاف الطلبات التمويلية على مدى العامين الماضيين، يعكس جدوى برنامج التمويلات الإسكانية بوصفه حلاً إسكانياً مبتكراً، وذلك إلى جانب برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي يهدف إلى طرح المزيد من الوحدات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص عبر إنشاء ثمانية مشاريع خلال العامين 2023 و2024، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ولفت الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى أن التسارع الملحوظ في توفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية قد ترك أثراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني، لاسيما قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال وقطاع البناء والتشييد بوصفهما محركين أساسيين من محركات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

بعدها، تفضل الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بتدشين النسخة المطورة من منصة "بيتي" العقارية (baity)، والتي توفر للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التمويلية كافة الاستشارات العقارية والتمويلية المتنوعة، مشيداً في هذا الصدد بما شهدته المنصة من تطوير شامل بهدف التسهيل على المواطنين في اختيار السكن الملائم لاحتياجاتهم المعيشية وملاءتهم المالية.

من جانبها؛ أعربت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، عن بالغ الشكر والامتنان إلى نائب رئيس مجلس الوزراء لتفضله بافتتاح معرض التمويلات الإسكانية، وتدشين النسخة المطورة من منصة "بيتي" العقارية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن إقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية.

وقالت الوزيرة الرميحي إن النسخة الحالية من معرض التمويلات الإسكانية تشهد وللمرة الأولى منذ انطلاقته مشاركة أربع شركات تعد من كبريات شركات التطوير العقاري بالمملكة، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات الوساطة العقارية المشاركة إلى 24 شركة، بارتفاع وقدره خمس شركات مقارنة بالنسخة الماضية، علاوة على مشاركة ثمانية بنوك ومصارف تجارية لعرض الخيارات والعروض التمويلية التي تدعم قرار المواطن في الحصول على السكن الملائم، ناهيك عن توفير الآلاف من الفرص للحصول على السكن الاجتماعي الملائم.

وأضافت الوزيرة بأن الزيادة المستمرة في طلبات المشاركة في معرض التمويلات الإسكانية يأتي بالتزامن مع النتائج الإيجابية التي حققها برنامج التمويلات الإسكانية في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين من جهة، وارتفاع حجم التداول العقاري لدى شركات القطاع الخاص من جهة أخرى، لافتة إلى سعي الوزارة للتوسع في برامج الشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة عبر برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وتعزيز إنتاجية الشركات العقارية من المشاريع السكنية التي تتناسب مع قيمة التمويلات التي يتحصل عليها المواطنين.

وأوضحت بأن تلك النتائج تعكس الأثر الإيجابي للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال السكن الاجتماعي الذي يستهدف في المقام الأول توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين في أقصر مدة ممكنة، متوقعةً سعادتها تحقيق المزيد من المكتسبات؛ نتيجة لتلك الشراكة خلال المرحلة المقبلة مع تنامي المبادرات وتنفيذ الخطط الحكومية في هذا الجانب.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن إطلاق النسخة المطورة من منصة "بيتي" العقارية من شأنه أن يوفر تنوعاً كبيراً في الخيارات أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات الإسكانية، بخاصة وأن المنصة توفر العديد من المميزات مثل إمكانية المقارنة بين العروض التمويلية الإضافية التي توفرها البنوك المزودة لتمويلات "تسهيل" و"مزايا الفئة المستحدثة"، وتحديد الخيار الأكثر ملاءمة بالنسبة إلى المستفيد من خلال المنصة، فضلاً عن تنوع الخيارات المعروضة من وحدات وقسائم وشقق سكنية موزعة على جميع محافظات المملكة، الأمر الذي يتيح للمواطن خيار شراء أو بناء العقار المناسب في الموقع المفضل.

وكشفت بأن منصة "بيتي" ستشهد خلال الفترة المقبلة مزيداً من التطوير وفق عدة مراحل، من خلال إضفاء المزيد من الخصائص التفاعلية التي تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمواطن لاختيار العقار وإنهاء المعاملات إلكترونياً، وذلك على نحو يتوافق وخطة التحول الشاملة التي تنفذها الوزارة لرقمنة جميع خدماتها وإتاحتها بشكل إلكتروني.

ودعت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخيارات التمويلية إلى زيارة المنصة، والاطلاع على المنتجات التمويلية والعقارية المتاحة من خلالها.