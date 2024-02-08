Friday, 09 February 2024 04:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح مركز ((سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة)) لأمراض الكلى‎

2/8/2024 7:08:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬ينيب‭ ‬جلالته‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬كلف‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬بحضور‭ ‬افتتاح‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لأمراض‭ ‬الكلى،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بالذكرى‭ ‬السادسة‭ ‬والخمسين‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وبدأ‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬بعزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي،‭ ‬وبعد‭ ‬تلاوة‭ ‬آيات‭ ‬عطرة‭ ‬من‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم،‭ ‬جرى‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬عن‭ ‬مراحل‭ ‬إنجاز‭ ‬المشروع،‭ ‬بعدها‭ ‬ألقى‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬للمقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬بشأن‭ ‬تبعية‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لأمراض‭ ‬الكلى‭ ‬ليصبح‭ ‬تحت‭ ‬منظومة‭ ‬قيادة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬لتطوير‭ ‬المنظومات‭ ‬الطبية‭ ‬بالخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬جعلتها‭ ‬تحقق‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬العلاجية‭ ‬والطبية‭ ‬وفق‭ ‬التقنيات‭ ‬الطبية‭ ‬المتقدمة‭ ‬بسواعد‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والتخصصات‭ ‬الإدارية‭ ‬والطبية‭ ‬والفنية،‭ ‬والحرص‭ ‬الدائم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الرعاية‭ ‬العلاجية‭ ‬والقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬العسكري‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضح‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬المركز‭ ‬بأحدث‭ ‬وأفضل‭ ‬التقنيات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الحديثة،‭ ‬ليوازي‭ ‬المراكز‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬الكلى،‭ ‬حيث‭ ‬يتكون‭ ‬المبنى‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬طابقين‭ ‬بطاقة‭ ‬استيعابية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬مريض‭ ‬بالكلى،‭ ‬ليشمل‭ ‬على‭ ‬ست‭ ‬عيادات،‭ ‬وسبعين‭ ‬سريراً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬غرف‭ ‬العلاج‭ ‬ومختبر‭ ‬التحاليل‭ ‬الطبية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬صيدلية‭ ‬وقسم‭ ‬الأشعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أجنحة‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬232‭ ‬موقفاً‭ ‬خاصاً‭ ‬لسيارات‭ ‬المرضى‭ ‬والزوار،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬كادر‭ ‬متخصص‭ ‬ذي‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬وبأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬بحسب‭ ‬التخصصات‭ ‬الدقيقة‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬الكلى‭.‬

وعقب‭ ‬ذلك‭ ‬تفضل‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬بإزاحة‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬اللوحة‭ ‬التذكارية‭ ‬للمركز‭ ‬إيذاناً‭ ‬بافتتاحه،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بجولة‭ ‬اطلع‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأقسام‭ ‬العلاجية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬يضمها‭ ‬المركز‭ ‬المزود‭ ‬بأحدث‭ ‬الامكانيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬التشخيص‭ ‬والعلاج،‭ ‬وتفقد‭ ‬أيضاً‭ ‬وحدة‭ ‬الحالات‭ ‬اليومية‭ ‬والعيادات‭ ‬الخارجية،‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬إحدى‭ ‬غرف‭ ‬العمليات،‭ ‬وجناح‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الطبي‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يتزامن‭ ‬افتتاحه‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬السادسة‭ ‬والخمسين‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬يُعد‭ ‬ثمرة‭ ‬من‭ ‬ثمار‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لرؤى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبالمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لأمراض‭ ‬الكلى‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬خطوة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬الكلى‭ ‬وتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والخدمات‭ ‬العلاجية‭ ‬والعناية‭ ‬بهم‭ ‬وفق‭ ‬أرقى‭ ‬المعايير‭ ‬الطبية‭ ‬بوجود‭ ‬فريق‭ ‬طبي‭ ‬وإداري‭ ‬وفني‭ ‬متكامل‭ ‬مؤهل‭ ‬علمياً‭ ‬وفنياً‭ ‬وإدارياً‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأمراض‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأمراض‭ ‬الكلى‭.‬

MENAFN08022024000055011008ID1107830669

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث