افتتاح مركز ((سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة)) لأمراض الكلى‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينيب جلالته المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وقد كلف الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بحضور افتتاح مركز سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لأمراض الكلى، وذلك تزامناً مع الاحتفالات بالذكرى السادسة والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وذلك صباح أمس.
وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الملكي، وبعد تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، جرى عرض فيلم عن مراحل إنجاز المشروع، بعدها ألقى العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية كلمة بهذه المناسبة قدم في بدايتها أسمى آيات الشكر والامتنان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الأمر الملكي بشأن تبعية مركز سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لأمراض الكلى ليصبح تحت منظومة قيادة الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين، موضحاً أن الرعاية الدائمة من جلالته لتطوير المنظومات الطبية بالخدمات الطبية الملكية جعلتها تحقق أعلى المستويات العلاجية والطبية وفق التقنيات الطبية المتقدمة بسواعد وطنية في مختلف المجالات والتخصصات الإدارية والطبية والفنية، والحرص الدائم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على تطوير الرعاية العلاجية والقطاع الصحي العسكري بقوة دفاع البحرين.
وأوضح في كلمته أنه تم تجهيز المركز بأحدث وأفضل التقنيات والأجهزة الحديثة، ليوازي المراكز العالمية المتخصصة في أمراض الكلى، حيث يتكون المبنى الرئيسي من طابقين بطاقة استيعابية تصل إلى 500 مريض بالكلى، ليشمل على ست عيادات، وسبعين سريراً، بالإضافة إلى غرف العلاج ومختبر التحاليل الطبية المتخصصة، صيدلية وقسم الأشعة بالإضافة إلى أجنحة غسيل الكلى مع توفير 232 موقفاً خاصاً لسيارات المرضى والزوار، مع الحرص على اختيار كادر متخصص ذي خبرة واسعة وبأعلى مستويات الكفاءة بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية بحسب التخصصات الدقيقة في أمراض الكلى.
وعقب ذلك تفضل الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمركز إيذاناً بافتتاحه، حيث قام بجولة اطلع خلالها على مختلف الأقسام العلاجية والأجهزة الطبية المتطورة التي يضمها المركز المزود بأحدث الامكانيات المتقدمة في مجالي التشخيص والعلاج، وتفقد أيضاً وحدة الحالات اليومية والعيادات الخارجية، كما شاهد إحدى غرف العمليات، وجناح كبار الشخصيات.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة إن هذا الصرح الطبي الحيوي الذي يتزامن افتتاحه مع الذكرى السادسة والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين، يُعد ثمرة من ثمار الدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنفيذاً لرؤى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.
مضيفاً أن مركز سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لأمراض الكلى يعد بمثابة خطوة إلى الأمام في سبيل تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى وتقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والعناية بهم وفق أرقى المعايير الطبية بوجود فريق طبي وإداري وفني متكامل مؤهل علمياً وفنياً وإدارياً للتعامل مع مختلف الأمراض المتعلقة بأمراض الكلى.
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