افتتاح مركز ((سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة)) لأمراض الكلى‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبدأ‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬بعزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي،‭ ‬وبعد‭ ‬تلاوة‭ ‬آيات‭ ‬عطرة‭ ‬من‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم،‭ ‬جرى‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬عن‭ ‬مراحل‭ ‬إنجاز‭ ‬المشروع،‭ ‬بعدها‭ ‬ألقى‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬للمقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬بشأن‭ ‬تبعية‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لأمراض‭ ‬الكلى‭ ‬ليصبح‭ ‬تحت‭ ‬منظومة‭ ‬قيادة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬لتطوير‭ ‬المنظومات‭ ‬الطبية‭ ‬بالخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬جعلتها‭ ‬تحقق‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬العلاجية‭ ‬والطبية‭ ‬وفق‭ ‬التقنيات‭ ‬الطبية‭ ‬المتقدمة‭ ‬بسواعد‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والتخصصات‭ ‬الإدارية‭ ‬والطبية‭ ‬والفنية،‭ ‬والحرص‭ ‬الدائم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الرعاية‭ ‬العلاجية‭ ‬والقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬العسكري‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضح‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬المركز‭ ‬بأحدث‭ ‬وأفضل‭ ‬التقنيات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الحديثة،‭ ‬ليوازي‭ ‬المراكز‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬الكلى،‭ ‬حيث‭ ‬يتكون‭ ‬المبنى‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬طابقين‭ ‬بطاقة‭ ‬استيعابية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬مريض‭ ‬بالكلى،‭ ‬ليشمل‭ ‬على‭ ‬ست‭ ‬عيادات،‭ ‬وسبعين‭ ‬سريراً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬غرف‭ ‬العلاج‭ ‬ومختبر‭ ‬التحاليل‭ ‬الطبية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬صيدلية‭ ‬وقسم‭ ‬الأشعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أجنحة‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬232‭ ‬موقفاً‭ ‬خاصاً‭ ‬لسيارات‭ ‬المرضى‭ ‬والزوار،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬كادر‭ ‬متخصص‭ ‬ذي‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬وبأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬بحسب‭ ‬التخصصات‭ ‬الدقيقة‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬الكلى‭.‬

وعقب‭ ‬ذلك‭ ‬تفضل‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬بإزاحة‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬اللوحة‭ ‬التذكارية‭ ‬للمركز‭ ‬إيذاناً‭ ‬بافتتاحه،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بجولة‭ ‬اطلع‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأقسام‭ ‬العلاجية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬يضمها‭ ‬المركز‭ ‬المزود‭ ‬بأحدث‭ ‬الامكانيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬التشخيص‭ ‬والعلاج،‭ ‬وتفقد‭ ‬أيضاً‭ ‬وحدة‭ ‬الحالات‭ ‬اليومية‭ ‬والعيادات‭ ‬الخارجية،‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬إحدى‭ ‬غرف‭ ‬العمليات،‭ ‬وجناح‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الطبي‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يتزامن‭ ‬افتتاحه‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬السادسة‭ ‬والخمسين‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬يُعد‭ ‬ثمرة‭ ‬من‭ ‬ثمار‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لرؤى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبالمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لأمراض‭ ‬الكلى‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬خطوة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬الكلى‭ ‬وتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والخدمات‭ ‬العلاجية‭ ‬والعناية‭ ‬بهم‭ ‬وفق‭ ‬أرقى‭ ‬المعايير‭ ‬الطبية‭ ‬بوجود‭ ‬فريق‭ ‬طبي‭ ‬وإداري‭ ‬وفني‭ ‬متكامل‭ ‬مؤهل‭ ‬علمياً‭ ‬وفنياً‭ ‬وإدارياً‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأمراض‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأمراض‭ ‬الكلى‭.‬