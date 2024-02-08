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القائد العام يشهد ختام التمرين الجوي الشامل المشترك ((جند السماء / 1))

2/8/2024 7:08:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقيم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬تنفيذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الختامية‭ ‬للتمرين‭ ‬الجوي‭ ‬الشامل‭ ‬المشترك‭ (‬جند‭ ‬السماء‭/‬1‭) ‬والذي‭ ‬نفذه‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬8‭ ‬فبراير‭ ‬2024م‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬التمرين‭ ‬ألقى‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬كلمة‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بالقائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تفضله‭ ‬برعاية‭ ‬فعاليات‭ ‬ختام‭ ‬التمرين‭ ‬الجوي‭ ‬الشامل‭ ‬المشترك‭ (‬جند‭ ‬السماء‭ / )‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬وتحديدًا‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬1976م،‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬عجلة‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬بحسب‭ ‬توجيهات‭ ‬معاليه،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬سار‭ ‬عليها‭ ‬سلاحنا‭ ‬الجوي‭ ‬بخطى‭ ‬حثيثة‭ ‬وثابتة‭ ‬نحو‭ ‬مدرج‭ ‬الرقي‭ ‬والازدهار،‭ ‬وتحقق‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬العسكرية‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الأسلحة‭ ‬الجوية‭ ‬المتقدمة‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬الانطلاقة‭ ‬الأولى‭ ‬وأبناؤكم‭ ‬منتسبو‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬يعملون‭ ‬بكل‭ ‬دأب‭ ‬وجد‭ ‬واجتهاد‭ ‬ليلاً‭ ‬ونهارًا‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الذي‭ ‬سطرتموه‭ ‬لنا‭ ‬معاليكم،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬ومما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬عزيمتنا‭ ‬وإصرارنا‭ ‬هو‭ ‬إن‭ ‬ملهمنا‭ ‬وقائدنا‭ ‬طيار‭ ‬البحرين‭ ‬الأول‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬والذي‭ ‬بفضله‭ ‬أشرق‭ ‬ضوء‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وبلغت‭ ‬شأناً‭ ‬عظيماً‭ ‬في‭ ‬مجدها‭ ‬وعزها‭.‬

وأكد‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬أن‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬الغالية‭ ‬التي‭ ‬أولاها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وكذلك‭ ‬ثقة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وثقته‭ ‬بأبناء‭ ‬ومنتسبي‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬والدافع‭ ‬الكبير‭ ‬وعظم‭ ‬المسؤولية،‭ ‬ليكون‭ ‬أبناؤكم‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬الظن‭ ‬بهم‭ ‬لمواصلة‭ ‬الجد‭ ‬والاجتهاد‭ ‬للعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أقسام‭ ‬السلاح‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬الدفاعية‭ ‬ضمن‭ ‬المنظومة‭ ‬الخليجية‭.‬

وأعرب‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬وقادة‭ ‬وحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التمرين‭ ‬وكذلك‭ ‬مديريات‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬المعنية‭ ‬بهذا‭ ‬التمرين،‭ ‬كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬جميع‭ ‬أقسام‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬مشاركتهم،‭ ‬فكان‭ ‬مستوى‭ ‬أداء‭ ‬التمرين‭ ‬مشرفاً،‭ ‬وكانت‭ ‬مؤشرات‭ ‬التميز‭ ‬فيه‭ ‬جلية‭ ‬وواضحة،‭ ‬وشكر‭ ‬كذلك‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الجهد‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬بذلوه‭ ‬لوضع‭ ‬السيناريو‭ ‬والإعداد‭ ‬الجيد‭ ‬ومتابعة‭ ‬التنفيذ‭ ‬لهذا‭ ‬التمرين‭.‬

بعدها‭ ‬شاهد‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬مجريات‭ ‬مراحل‭ ‬تطبيقات‭ ‬التمرين‭ ‬ومرحلته‭ ‬الختامية‭ ‬من‭ ‬التمرين،‭ ‬والتي‭ ‬اتسمت‭ ‬بمستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬من‭ ‬الاحترافية‭ ‬والتنفيذ‭ ‬المتقن‭ ‬بين‭ ‬المشاركين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬التمرين‭ ‬حقق‭ ‬أهدافه‭ ‬المنشودة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءة‭ ‬العسكرية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬ضمن‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والخطط‭ ‬المرسومة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬سبل‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭.‬

وأشاد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بفعاليات‭ ‬التمرين‭ ‬وما‭ ‬شهدته‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬جلياً‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬جميع‭ ‬مراحله،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬إجراء‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التمارين‭ ‬المشتركة‭ ‬بصورة‭ ‬دورية‭ ‬وذلك‭ ‬لاكتساب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالي‭ ‬للجاهزية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬قاعدة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التمارين‭ ‬المشتركة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬نحن‭ ‬إذ‭ ‬نقف‭ ‬اليوم‭ ‬لنرى‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬بهذه‭ ‬القوة‭ ‬الشامخة،‭ ‬ونشهد‭ ‬إنجازاتها،‭ ‬لا‭ ‬يسعنا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نرفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬قائد‭ ‬ورائد‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬المباركة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬نذروا‭ ‬أنفسهم‭ ‬لخدمة‭ ‬ملكنا‭ ‬المعظم‭ ‬قائدنا‭ ‬الأعلى‭ ‬ومملكتنا‭ ‬العزيزة،‭ ‬وإلى‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي‭ ‬ونسأل‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يفيئ‭ ‬علينا‭ ‬بنعمة‭ ‬الأمن‭.‬

وأكد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬درع‭ ‬الوطن‭ ‬المتينة‭ ‬وسياجه‭ ‬الحصين‭ ‬سجلها‭ ‬حافل‭ ‬بالأمجاد‭ ‬والمنجزات‭ ‬الجسام‭ ‬وجاهزيتها‭ ‬القتالية‭ ‬والإدارية‭ ‬دائماً‭ ‬وأبداً‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬وعلى‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬حيث‭ ‬تنفذ‭ ‬واجبها‭ ‬الوطني‭ ‬العظيم‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار،‭ ‬وهي‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬دؤوب‭ ‬لعقد‭ ‬التمارين‭ ‬الميدانية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات،‭ ‬وتنفذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التمارين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المؤسسات‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬التميز‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬العسكري‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭.‬

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