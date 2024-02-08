القائد العام يشهد ختام التمرين الجوي الشامل المشترك ((جند السماء / 1))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقيم تحت رعاية المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين تنفيذ المرحلة الختامية للتمرين الجوي الشامل المشترك (جند السماء/1) والذي نفذه سلاح الجو الملكي البحريني بمشاركة عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني، وذلك صباح أمس الخميس 8 فبراير 2024م.
وفي بداية التمرين ألقى اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني كلمة رحب فيها بالقائد العام لقوة دفاع البحرين على تفضله برعاية فعاليات ختام التمرين الجوي الشامل المشترك (جند السماء / )، موضحاً أنه منذ اليوم الأول على تأسيس سلاح الجو الملكي البحريني وتحديدًا في الثامن من مايو 1976م، لم تتوقف عجلة التطوير والتحديث بحسب توجيهات معاليه، وذلك من خلال الخطة التي وضعتها القيادة العامة لقوة دفاع البحرين والتي سار عليها سلاحنا الجوي بخطى حثيثة وثابتة نحو مدرج الرقي والازدهار، وتحقق له من المنجزات العسكرية ما جعله في مصاف الأسلحة الجوية المتقدمة.
وأضاف أنه منذ الانطلاقة الأولى وأبناؤكم منتسبو سلاح الجو الملكي البحريني يعملون بكل دأب وجد واجتهاد ليلاً ونهارًا على الخط الذي سطرتموه لنا معاليكم، في سبيل رفع مستوى الجاهزية القتالية، وذلك من أجل الدفاع عن مملكتنا الغالية، ومما زاد من عزيمتنا وإصرارنا هو إن ملهمنا وقائدنا طيار البحرين الأول حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي بفضله أشرق ضوء قوة دفاع البحرين وبلغت شأناً عظيماً في مجدها وعزها.
وأكد قائد سلاح الجو الملكي البحريني أن الثقة الملكية الغالية التي أولاها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك ثقة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وثقته بأبناء ومنتسبي سلاح الجو الملكي البحريني كل ذلك كان لها الأثر والدافع الكبير وعظم المسؤولية، ليكون أبناؤكم عند حسن الظن بهم لمواصلة الجد والاجتهاد للعمل بروح الفريق الواحد في مختلف أقسام السلاح للدفاع عن مملكة البحرين وكذلك من أجل تضافر الجهود الدفاعية ضمن المنظومة الخليجية.
وأعرب قائد سلاح الجو الملكي البحريني عن خالص شكره وتقديره لكل من وزارة الداخلية، والحرس الوطني، وقادة وحدات قوة دفاع البحرين المشاركة في التمرين وكذلك مديريات القيادة العامة لقوة دفاع البحرين المعنية بهذا التمرين، كما أثنى على جهود جميع أقسام سلاح الجو الملكي البحريني على مشاركتهم، فكان مستوى أداء التمرين مشرفاً، وكانت مؤشرات التميز فيه جلية وواضحة، وشكر كذلك فريق العمل على الجهد الكبير الذي بذلوه لوضع السيناريو والإعداد الجيد ومتابعة التنفيذ لهذا التمرين.
بعدها شاهد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين من كثب مجريات مراحل تطبيقات التمرين ومرحلته الختامية من التمرين، والتي اتسمت بمستوى عالٍ من الاحترافية والتنفيذ المتقن بين المشاركين، مؤكداً أن التمرين حقق أهدافه المنشودة وفي مقدمتها رفع مستوى الكفاءة العسكرية والارتقاء بالجاهزية القتالية ضمن البرامج التدريبية والخطط المرسومة التي تهدف إلى تطوير سبل التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات.
وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بفعاليات التمرين وما شهدته من روح التعاون والتنسيق الذي بدا جلياً خلال تطبيق جميع مراحله، مؤكداً أهمية إجراء مثل هذه التمارين المشتركة بصورة دورية وذلك لاكتساب المزيد من الخبرات والحفاظ على المستوى العالي للجاهزية، بالإضافة إلى زيادة قاعدة المشاركين في مثل هذه التمارين المشتركة.
وبهذه المناسبة قال القائد العام لقوة دفاع البحرين نحن إذ نقف اليوم لنرى هذا التقدم والتطور بهذه القوة الشامخة، ونشهد إنجازاتها، لا يسعنا إلا أن نرفع أسمى آيات التهاني والعرفان إلى قائد ورائد هذه المسيرة المباركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وإلى رجال قوة دفاع البحرين الذين نذروا أنفسهم لخدمة ملكنا المعظم قائدنا الأعلى ومملكتنا العزيزة، وإلى شعب البحرين الوفي ونسأل الله أن يفيئ علينا بنعمة الأمن.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة دفاع البحرين درع الوطن المتينة وسياجه الحصين سجلها حافل بالأمجاد والمنجزات الجسام وجاهزيتها القتالية والإدارية دائماً وأبداً في أعلى المستويات وعلى أهبة الاستعداد حيث تنفذ واجبها الوطني العظيم بكل كفاءة واقتدار، وهي دائماً في عمل دؤوب لعقد التمارين الميدانية على مختلف المستويات، وتنفذ العديد من التمارين على مستوى المؤسسات العسكرية والأمنية في المملكة، كما هي رائدة في التميز خلال العمل العسكري الخليجي المشترك.
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