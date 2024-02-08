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ترحيب واسع بنتائج اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني

2/8/2024 7:08:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الحكومة تطلع السلطة التشريعية والغرفة على مخرجات الاجتماع

عقد‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬أمس‭ ‬اجتماعين‭ ‬منفصلين‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ومع‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬لإطلاعهما‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وأثر‭ ‬مخرجاته‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬التكامل‭ ‬المنشود،‭ ‬وفقا‭ ‬لرؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والأخذ‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاقٍ‭ ‬أوسع‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬منوهًا‭ ‬بمضامين‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬للمجلس‭ ‬وما‭ ‬تمخض‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬إعلاناتٍ‭ ‬وتوقيع‭ ‬اتفاقياتٍ‭ ‬ومذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬متقدمةٍ‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬اشتمل‭ ‬عليه‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬تأكيدٍ‭ ‬لأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وزيادة‭ ‬إسهاماته‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإعلانات‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬تمت،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تمكينه‭ ‬وإتاحة‭ ‬فرص‭ ‬التنمية‭ ‬أمامه‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭. ‬

وأكد‭ ‬د‭. ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬كان‭ ‬اجتماعا‭ ‬متميزا‭ ‬سادته‭ ‬روح‭ ‬الإخاء‭ ‬والود‭ ‬والتقدير‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬صاحبي‭ ‬السمو‭ ‬وليي‭ ‬العهد‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وكان‭ ‬ناجحا‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس،‭ ‬وتكلل‭ ‬بنتائج‭ ‬مثمرة‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬مردودات‭ ‬إيجابية‭ ‬عديدة‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأكد‭ ‬أحمد‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬دعم‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬للأعمال‭ ‬والمبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬ولجانه‭ ‬المنبثقة‭.‬

وأشار‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬ثمار‭ ‬ونتائج‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬5‭ ‬أعوام‭ ‬تؤكد‭ ‬مضي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬نحو‭ ‬آفاقٍ‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬المشتركة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬والصناعي‭ ‬يرحب‭ ‬بنتائج‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬زيادة‭ ‬الانفتاح‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والصناعية‭.‬

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