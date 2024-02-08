ترحيب واسع بنتائج اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الحكومة تطلع السلطة التشريعية والغرفة على مخرجات الاجتماع
عقد الفريق الحكومي أمس اجتماعين منفصلين مع السلطة التشريعية ومع غرفة تجارة وصناعة البحرين، لإطلاعهما على نتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عُقد في الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأثر مخرجاته في مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وصولا إلى التكامل المنشود، وفقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الدور المهم الذي يضطلع به مجلس التنسيق السعودي البحريني في مواصلة تعزيز مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين والأخذ بها نحو آفاقٍ أوسع بما يسهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي في كلا البلدين الشقيقين، منوهًا بمضامين الاجتماع الثالث للمجلس وما تمخض عنه من إعلاناتٍ وتوقيع اتفاقياتٍ ومذكرات تفاهم بين البلدين الشقيقين، التي ستسهم في توطيد التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية للوصول إلى مستوياتٍ متقدمةٍ من التكامل في مختلف المجالات، لافتًا إلى ما اشتمل عليه اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني من تأكيدٍ لأهمية تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في البلدين، من خلال الإعلانات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمت، بما يسهم في تمكينه وإتاحة فرص التنمية أمامه بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.
وأكد د. عبداللطيف الزياني وزير الخارجية أن الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني كان اجتماعا متميزا سادته روح الإخاء والود والتقدير التي تربط بين صاحبي السمو وليي العهد في البلدين الشقيقين، وكان ناجحا بكل المقاييس، وتكلل بنتائج مثمرة سوف تكون لها مردودات إيجابية عديدة على العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
وأكد أحمد المسلم رئيس مجلس النواب دعم السلطة التشريعية للأعمال والمبادرات والمشاريع التي أطلقها مجلس التنسيق السعودي البحريني ولجانه المنبثقة.
وأشار علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ ثمار ونتائج مجلس التنسيق السعودي البحريني التي بدأت قبل نحو 5 أعوام تؤكد مضي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية نحو آفاقٍ واسعة من التنمية المشتركة.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن القطاع التجاري والصناعي يرحب بنتائج اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني لما له من انعكاسات إيجابية في تحقيق زيادة الانفتاح الاقتصادي في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.
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