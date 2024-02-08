Friday, 09 February 2024 04:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منظمات الإغاثة في اليمن قلقة من ارتفاع تكاليف المساعدات جراء التصعيد في البحر الأحمر

2/8/2024 7:08:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تحذر‭ ‬منظمات‭ ‬إغاثية‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬الشحن‭ ‬وتأخير‭ ‬عمليات‭ ‬التسليم‭ ‬جراء‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬يهدد‭ ‬بتفاقم‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬الأزمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وبعد‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬النزاع،‭ ‬يحتاج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬اليمن‭ ‬إلى‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وخدمات‭ ‬الحماية،‭ ‬وفقاً‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬النقص‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬الذي‭ ‬يعيق‭ ‬عملية‭ ‬الاستجابة‭. ‬

وأدت‭ ‬هجمات‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬مشاكل‭ ‬البلاد،‭ ‬إذ‭ ‬تواجه‭ ‬شركات‭ ‬الشحن‭ ‬تكاليف‭ ‬أعلى‭ ‬لاضطرارها‭ ‬إلى‭ ‬الالتفاف‭ ‬حول‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬لتجنب‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬الممر‭ ‬المائي‭ ‬الاستراتيجي‭. ‬

وقال‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إنه‭ ‬يلمس‭ ‬بالفعل‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬عن‭ ‬التصعيد‭ ‬الذي‭ ‬تضمّن‭ ‬أيضاً‭ ‬ضربات‭ ‬أمريكية‭ ‬وبريطانية‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬للحوثيين‭. ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬صدر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬يواجه‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬الشحن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأخيرات‭ ‬محتملة‭ ‬في‭ ‬التسليم‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتدهور‭ ‬وضع‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬اليمن‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬الحرب،‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬الواردات‭ ‬في‭ ‬90‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬احتياجاتها‭ ‬الغذائية‭. ‬منذ‭ ‬19‭ ‬نوفمبر،‭ ‬ينفّذ‭ ‬الحوثيون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وبحر‭ ‬العرب‭ ‬يشتبهون‭ ‬بأنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬أو‭ ‬متّجهة‭ ‬إلى‭ ‬موانئها،‭ ‬ويقولون‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬دعمًا‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬حربًا‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وتؤثر‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬الملاحة‭ ‬وتسببت‭ ‬بارتفاع‭ ‬كلفة‭ ‬التأمين‭ ‬لشركات‭ ‬الشحن،‭ ‬ما‭ ‬أجبر‭ ‬كثيرين‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تمرّ‭ ‬عبره‭ ‬12 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬العالمية‭. ‬وبحسب‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬فقد‭ ‬تراجعت‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بالفعل‭ ‬بنسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬نتيجة‭ ‬للهجمات‭. ‬

وإذ‭ ‬لجأت‭ ‬شركات‭ ‬عدة‭ ‬إلى‭ ‬سلوك‭ ‬طريق‭ ‬طويل‭ ‬يلفّ‭ ‬حول‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬لتجنب‭ ‬الممر‭ ‬المائي‭ ‬المضطرب،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يضيف‭ ‬تكلفة‭ ‬كبيرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تكاليف‭ ‬الوقود،‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬الاستهلاكية‭. ‬وقد‭ ‬تؤدي‭ ‬الرحلة‭ ‬الأطول‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬عمليات‭ ‬التسليم‭. ‬وقال‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬إنه‭ ‬يواجه‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬الشحن‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬أسعار‭ ‬الشحن‭ ‬والتأمين‭ ‬وتكاليف‭ ‬الوقود‭ ‬الإضافية‮»‬،‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬المسار‭ ‬الذي‭ ‬تسلكه‭ ‬سفن‭ ‬المساعدات‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬لجنة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬الدولية،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬إغاثة‭ ‬أخرى‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تشهد‭ ‬بالفعل‭ ‬تأخيرات‭ ‬في‭ ‬شحنات‭ ‬السلع‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأدوية،‭ ‬بسبب‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬أنيا‭ ‬كاولي‭ ‬منسقة‭ ‬السياسات‭ ‬والمناصرة‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬باليمن،‭ ‬إن‭ ‬المنظمة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تقدم‭ ‬خدماتها‭ ‬بكامل‭ ‬طاقتها‭ ‬باستخدام‭ ‬مخزونها‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭. ‬

لكنها‭ ‬أضافت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬بدأ‭ ‬يشهد‭ ‬‮«‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬التضخم‭ ‬وزيادة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬مثل‭ ‬الغذاء‭ ‬والوقود‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تصاعد‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬فقد‭ ‬تتأثر‭ ‬قدرة‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬مثل‭ ‬لجنة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬

MENAFN08022024000055011008ID1107830666

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث