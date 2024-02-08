منظمات الإغاثة في اليمن قلقة من ارتفاع تكاليف المساعدات جراء التصعيد في البحر الأحمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأدت‭ ‬هجمات‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬مشاكل‭ ‬البلاد،‭ ‬إذ‭ ‬تواجه‭ ‬شركات‭ ‬الشحن‭ ‬تكاليف‭ ‬أعلى‭ ‬لاضطرارها‭ ‬إلى‭ ‬الالتفاف‭ ‬حول‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬لتجنب‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬الممر‭ ‬المائي‭ ‬الاستراتيجي‭. ‬

وقال‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إنه‭ ‬يلمس‭ ‬بالفعل‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬عن‭ ‬التصعيد‭ ‬الذي‭ ‬تضمّن‭ ‬أيضاً‭ ‬ضربات‭ ‬أمريكية‭ ‬وبريطانية‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬للحوثيين‭. ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬صدر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬يواجه‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬الشحن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأخيرات‭ ‬محتملة‭ ‬في‭ ‬التسليم‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتدهور‭ ‬وضع‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬اليمن‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬الحرب،‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬الواردات‭ ‬في‭ ‬90‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬احتياجاتها‭ ‬الغذائية‭. ‬منذ‭ ‬19‭ ‬نوفمبر،‭ ‬ينفّذ‭ ‬الحوثيون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وبحر‭ ‬العرب‭ ‬يشتبهون‭ ‬بأنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬أو‭ ‬متّجهة‭ ‬إلى‭ ‬موانئها،‭ ‬ويقولون‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬دعمًا‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬حربًا‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وتؤثر‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬الملاحة‭ ‬وتسببت‭ ‬بارتفاع‭ ‬كلفة‭ ‬التأمين‭ ‬لشركات‭ ‬الشحن،‭ ‬ما‭ ‬أجبر‭ ‬كثيرين‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تمرّ‭ ‬عبره‭ ‬12 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬العالمية‭. ‬وبحسب‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬فقد‭ ‬تراجعت‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بالفعل‭ ‬بنسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬نتيجة‭ ‬للهجمات‭. ‬

وإذ‭ ‬لجأت‭ ‬شركات‭ ‬عدة‭ ‬إلى‭ ‬سلوك‭ ‬طريق‭ ‬طويل‭ ‬يلفّ‭ ‬حول‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬لتجنب‭ ‬الممر‭ ‬المائي‭ ‬المضطرب،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يضيف‭ ‬تكلفة‭ ‬كبيرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تكاليف‭ ‬الوقود،‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬الاستهلاكية‭. ‬وقد‭ ‬تؤدي‭ ‬الرحلة‭ ‬الأطول‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬عمليات‭ ‬التسليم‭. ‬وقال‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬إنه‭ ‬يواجه‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬الشحن‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬أسعار‭ ‬الشحن‭ ‬والتأمين‭ ‬وتكاليف‭ ‬الوقود‭ ‬الإضافية‮»‬،‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬المسار‭ ‬الذي‭ ‬تسلكه‭ ‬سفن‭ ‬المساعدات‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬لجنة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬الدولية،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬إغاثة‭ ‬أخرى‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تشهد‭ ‬بالفعل‭ ‬تأخيرات‭ ‬في‭ ‬شحنات‭ ‬السلع‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأدوية،‭ ‬بسبب‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬أنيا‭ ‬كاولي‭ ‬منسقة‭ ‬السياسات‭ ‬والمناصرة‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬باليمن،‭ ‬إن‭ ‬المنظمة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تقدم‭ ‬خدماتها‭ ‬بكامل‭ ‬طاقتها‭ ‬باستخدام‭ ‬مخزونها‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭. ‬

لكنها‭ ‬أضافت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬بدأ‭ ‬يشهد‭ ‬‮«‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬التضخم‭ ‬وزيادة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬مثل‭ ‬الغذاء‭ ‬والوقود‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تصاعد‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬فقد‭ ‬تتأثر‭ ‬قدرة‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬مثل‭ ‬لجنة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬