غضب في العراق بعد ضربة أمريكية جديدة في قلب بغداد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأتت‭ ‬الضربة‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬غارات‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬وبعدما‭ ‬توعدت‭ ‬واشنطن‭ ‬باستهداف‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإيران‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬يناير‭ ‬قتل‭ ‬فيه‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬أمريكيين‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭. ‬وقالت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬سنتكوم‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬الضربة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬قيادي‭ ‬في‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬كان‭ ‬مسؤولا‭ ‬عن‭ ‬التخطيط‭ ‬المباشر‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وندّدت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بـ«عملية‭ ‬اغتيال‭ ‬واضحة‭ ‬المعالم‭ ‬عبر‭ ‬توجيه‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬وسط‭ ‬حي‭ ‬سكني‭ ‬من‭ ‬أحياء‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد،‭ ‬بطريقة‭ ‬لا‭ ‬تكترث‭ ‬لحياة‭ ‬المدنيين‭ ‬وللقوانين‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬يحيى‭ ‬رسول‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬باسم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬إن‭ ‬‮«‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬يتجاوز‭ ‬تماماً‭ ‬الأسباب‭ ‬والأغراض‭ ‬التي‭ ‬وُجد‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬على‭ ‬أرضنا‮»‬‭.

‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬يدفع‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬مهمة‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬عامل‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬للعراق‭ ‬ويهدد‭ ‬بجرّ‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬دائرة‭ ‬الصراع‮»‬‭ ‬الإقليمي‭. ‬وأدانت‭ ‬طهران‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬الضربة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬معتبرةً‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تهديد‮»‬‭ ‬للأمن‭ ‬والسلام‭. ‬ورأى‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬المغامرات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يمثّل‭ ‬تهديدا‭ ‬للسلام‭ ‬والأمن‭ ‬الاقليميين‭ ‬والدوليين‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬قد‭ ‬أطلق‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬التحالف‭ ‬بهدف‭ ‬تحديد‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬يتيح‭ ‬انسحاباً‭ ‬تدريجياً‭ ‬من‭ ‬البلاد‭. ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬قبل‭ ‬هجوم‭ ‬28‭ ‬يناير،‭ ‬باتت‭ ‬معلّقة‭ ‬بفعل‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬في‭ ‬الأثناء،‭ ‬قال‭ ‬السوداني‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬وزيرة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسبانية‭ ‬مارغريتا‭ ‬روبليس‭: ‬إن‭ ‬‮«‬الإصرار‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬مهمة‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يأتي‭ ‬بعدما‭ ‬اكتسبت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.

‬

وشارك‭ ‬المئات‭ ‬بمراسم‭ ‬تشييع‭ ‬الساعدي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬وكان‭ ‬الأخير‭ ‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ملف‭ ‬سوريا‭ ‬العسكري‮»‬‭ ‬في‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفصيل‭ ‬مفضّلا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭. ‬ومنذ‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تعرضت‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬والتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬165‭ ‬هجوما‭ ‬في‭ ‬انعكاس‭ ‬مباشر‭ ‬للحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭). ‬

وتبنّت‭ ‬معظم‭ ‬تلك‭ ‬الهجمات‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬مقاتلين‭ ‬في‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬أبرزها‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وتقول‭ ‬الفصائل‭ ‬إن‭ ‬هجماتها‭ ‬تأتي‭ ‬تضامناً‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬وضدّ‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬مع‭ ‬حماس‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬يحمل‭ ‬‮«‬بصمة‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭. ‬