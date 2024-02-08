الأمم المتحدة تعتبر تدمير إسرائيل مباني في غزة لإقامة منطقة عازلة ((جريمة حرب))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬تورك‭ ‬‮«‬أؤكد‭ ‬للسلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬53‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬جنيف‭ ‬الرابعة‭ ‬تحظر‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬الاحتلال‭ ‬تدمير‭ ‬ممتلكات‭ ‬أشخاص‭ ‬عاديين،‭ ‬باستثناء‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يصبح‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬التدمير‭ ‬ضروريًا‭ ‬جدًا‭ ‬بسبب‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‮»‬‭. ‬وحذّر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭ ‬لأغراض‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬متسقًا‭ ‬مع‭ ‬الاستثناء‭ ‬الضيق‭ ‬لـ‭(‬العمليات‭ ‬العسكرية‭) ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التدمير‭ ‬الواسع‭ ‬النطاق‭ ‬للممتلكات،‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬تبرّره‭ ‬الضرورة‭ ‬العسكرية‭ ‬ويتمّ‭ ‬تنفيذه‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬وتعسفي،‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬انتهاك‭ ‬خطير‭ ‬لاتفاقية‭ ‬جنيف‭ ‬الرابعة‭ ‬وجريمة‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬اندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬1160‭ ‬شخصا،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬أعدّتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬رسمية‭. ‬

كذلك،‭ ‬احتُجز‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬رهينة‭ ‬تقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬132‭ ‬بينهم‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬و29‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬قُتلوا،‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وتردّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬بحملة‭ ‬قصف‭ ‬مركز‭ ‬أتبعتها‭ ‬بهجوم‭ ‬بري‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬27840‭ ‬شخصا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬بحسب‭ ‬أحدث‭ ‬حصيلة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬

وأشار‭ ‬تورك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مكتبه‭ ‬سجّل‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬‮«‬دمارًا‭ ‬وهدمًا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬تسبب‭ ‬به‭ (‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭) ‬للمنشآت‭ ‬المدنية‭ ‬وغيرها‮»‬‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬المنشآت‭ ‬وفق‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬ومدارس‭ ‬وجامعات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يدور‭ ‬فيها‭ ‬قتال‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الدمار‭ ‬شوهد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬ومدينة‭ ‬غزة‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬وفي‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬بوسط‭ ‬القطاع‭ ‬فيما‭ ‬ورد‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬قد‭ ‬هدمت‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوبًا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وتابع‭ ‬تورك‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تقدّم‭ ‬إسرائيل‭ ‬أسبابًا‭ ‬مقنعة‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬التدمير‭ ‬الواسع‭ ‬النطاق‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‮»‬‭. ‬وحذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التدمير‭ ‬للمنازل‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‭ ‬الأساسية‭ ‬يؤدي‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬نزوح‭ ‬المجتمعات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬قبل‭ ‬تصاعد‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬ذلك‭ ‬أو‭ ‬أثره‭ ‬هو‭ ‬جعل‭ ‬عودة‭ ‬النازحين‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬مستحيلة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أذكّر‭ ‬السلطات‭ ‬بأن‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للمدنيين‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬