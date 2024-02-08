استشهاد 130 في 15 مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد عائلات بغزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬27840‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬67317‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬130‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬170‭ ‬آخرون‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وذكرت‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬ارتكب‭ ‬15‭ ‬مجزرة‭ ‬ضد‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬130‭ ‬شهيدا‭ ‬و170‭ ‬إصابة‮»‬‭. ‬

وليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الخميس،‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬ومصادر‭ ‬طبية‭ ‬باستهداف‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬مدينة‭ ‬رفح،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭ ‬مقتل‭ ‬130‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وافاد‭ ‬مراسل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬بأن‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬شن‭ ‬سبع‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬رفح‭. ‬وأصيب‭ ‬منزل‭ ‬لأحد‭ ‬مسؤولي‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭. ‬

وقالت‭ ‬أم‭ ‬حسن‭ (‬48‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬تضرر‭ ‬منزلها‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬القصف‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬رفح‭ ‬ليست‭ ‬مكانا‭ ‬آمنا‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬بوب‭ ‬كيتشن‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬انترناشونال‭ ‬ريسكيو‭ ‬كوميتي‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬واجهت‭ ‬رفح‭ ‬المصير‭ ‬نفسه‭ ‬لمدينتي‭ ‬غزة‭ ‬وخان‭ ‬يونس‭ ‬اللتين‭ ‬تعرضتا‭ ‬لقصف‭ ‬كثيف‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر،‭ ‬فإن‭ ‬وكالات‭ ‬المساعدة‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الحاجات‭ ‬الأساسية‭ ‬للسكان‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يقتل‭ ‬المدنيون‭ ‬في‭ ‬المعارك،‭ ‬فإن‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والرجال‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬مهددون‭ ‬بالموت‭ ‬جوعا‭ ‬أو‭ ‬مرضا‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬قد‭ ‬حذر‭ ‬الأربعاء‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬‮«‬تداعيات‭ ‬إقليمية‭ ‬لا‭ ‬تحصى‮»‬‭ ‬لهجوم‭ ‬اسرائيلي‭ ‬بري‭ ‬محتمل‭ ‬على‭ ‬رفح‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عملا‭ ‬مماثلا‭ ‬سيزيد‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬هائل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬اصلا‭ ‬كابوس‭ ‬إنساني‮»‬‭. ‬

ورفض‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬أحدث‭ ‬مقترح‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين،‭ ‬وأعلن‭ ‬أنه‭ ‬أمر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬بالتحضير‮»‬‭ ‬لهجوم‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1 ‭,‬ 3‭ ‬مليون‭ ‬نازح‭ ‬فلسطيني‭ ‬وسط‭ ‬ظروف‭ ‬إنسانية‭ ‬ومعيشية‭ ‬يائسة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬مجال‭ ‬للتفاوض‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭. ‬

واختتم‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬جولته‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بعدما‭ ‬حض‭ ‬اسرائيل‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬حماية‮»‬‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭.

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وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬الاربعاء‭ ‬إنه‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬برفح‭ ‬‮«‬المسؤولية‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭

‬لبذل‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬لضمان‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬إسرائيل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أولا‭ ‬وقبل‭ ‬كلّ‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬

وافاد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬ينفذ‭ ‬عمليات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬المدمر‭ ‬وجنوبه،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬اعتقل‭ ‬‮«‬مسلحين‮»‬‭ ‬شاركا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭. ‬