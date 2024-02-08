البحرين توفر برنامج علاج جيني للقضاء على ((السكلر)) خلال 20 عاما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكّد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن القطاع الطبي في مملكة البحرين يشهد تطوّرًا وتقدمًا بارزًا في تأمين الرعاية الشاملة لأفراد المجتمع كافة، بما يصب في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وكشف الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة في تصريحات صحفية عن أن مملكة البحرين في طريقها لتطبيق أحدث علاج جيني لمرض السكلر، وذلك للقضاء على المرض خلال 20 عامًا، وسيتم ذلك من خلال تشجيع الأزواج الحاملين أو المصابين بمرض السكلر على إنجاب أطفال أنابيب، لافتًا إلى أن هذا العلاج سيتم تطبيقه مع بدء نظام الضمان الصحي.
وأكد خلال الندوة الوطنية الرابعة حول فقر الدم المنجلي، التي تنظمها المستشفيات الحكومية، أن مملكة البحرين ستكون من أوائل الدول التي سوف تطبق هذا العلاج الجيني في القريب العاجل.
وأوضح أن مملكة البحرين اتخذت خطوات رائدة لتقديم الرعاية الشاملة لمختلف أفراد المجتمع، وخصوصًا مرضى فقر الدم المنجلي، باعتبار صحة وسلامة المواطنين أولوية قصوى دائمة، لافتاً إلى أن هذه الندوة تأتي امتداداً للجهود البارزة للمستشفيات الحكومية وبتكاتف مختلف الجهات المعنية بالقطاع الطبي والصحي في المملكة، لتقديم أفضل سبل الرعاية لهذه الفئة.
بدورها، أكدت الدكتورة جليلة السيد وزيرة الصحة في تصريحات صحفية أن مملكة البحرين تحرص على إقامة الندوات والمؤتمرات والحلقات العلمية في إطار تبادل الخبرات والاستفادة من آخر المستجدات الطبية وتسخيرها لما يصب في مصلحة المرضى والمستفيدين من الخبرات الطبية، وتأتي هذه الندوة مكملة لسلسلة من الحلقات العلمية التي تعنى بسلامة الجميع.
من جانبه، ألقى الدكتور حازم العالي الرئيس العام للخدمات الطبية للأقسام الجراحية بالمستشفيات الحكومية رئيس الندوة الوطنية الرابعة لفقر الدم المنجلي كلمة في حفل الافتتاح، أكّد فيها أن المملكة تكرس جهوداً كبيرة من أجل مواصلة تحسين جودة وكفاءة ومستوى الخدمات الصحية المقدمة لجميع فئات المجتمع وفي مختلف قطاعات الصحة، وخصوصاً لمرضى ومصابي فقر الدم المنجلي.
وأشار إلى أن الندوة شهدت إقبالا كبيرًا فاق 200 مشارك ومشاركة من جميع التخصصات.
إلى جانب ذلك، قال زكريا إبراهيم الكاظم الأمين العام لجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر رئيس المنظمة الدولية لتضخيم صوت الخلية المنجلية إن هذه الندوة تأتي تكرارًا للجهود التي تبذلها مملكة البحرين في زيادة فهم المرض ومعاناته لزيادة تحسين جودة حياة الفرد، مشيرًا إلى أن هذه الندوة بمشاركة مقدمي الرعاية ومتلقي الرعاية تحت سقف واحد لتطوير الرعاية المقدمة للمرضى، مؤكدًا أن تجربة مملكة البحرين في رعاية مرضى السكلر أصبحت رائدة وصوتها مسموع وصاحبة رأي عالمي ومشورة في تطوير الرعاية المقدمة لمريض السكلر، لذلك فإن هذه الندوة تأكيد لالتزام مملكة البحرين في رعاية الفرد أيًا كان هذا الفرد مصاب سكلر أو أمراض أخرى أو معافى من أي مرض، وأن هذه ثقافتنا وسوف نستمر في زيادة التزامنا ووعي الجمهور ووعي مقدمي الرعاية بالمرض.
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