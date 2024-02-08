البحرين توفر برنامج علاج جيني للقضاء على ((السكلر)) خلال 20 عاما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أكّد‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يشهد‭ ‬تطوّرًا‭ ‬وتقدمًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬الرعاية‭ ‬الشاملة‭ ‬لأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬كافة،‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وكشف‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬لتطبيق‭ ‬أحدث‭ ‬علاج‭ ‬جيني‭ ‬لمرض‭ ‬السكلر،‭ ‬وذلك‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬المرض‭ ‬خلال‭ ‬20‭ ‬عامًا،‭ ‬وسيتم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬الأزواج‭ ‬الحاملين‭ ‬أو‭ ‬المصابين‭ ‬بمرض‭ ‬السكلر‭ ‬على‭ ‬إنجاب‭ ‬أطفال‭ ‬أنابيب،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العلاج‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيقه‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬نظام‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭.‬

وأكد‭ ‬خلال‭ ‬الندوة‭ ‬الوطنية‭ ‬الرابعة‭ ‬حول‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي،‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تطبق‭ ‬هذا‭ ‬العلاج‭ ‬الجيني‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اتخذت‭ ‬خطوات‭ ‬رائدة‭ ‬لتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الشاملة‭ ‬لمختلف‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مرضى‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي،‭ ‬باعتبار‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭ ‬دائمة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬تأتي‭ ‬امتداداً‭ ‬للجهود‭ ‬البارزة‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬وبتكاتف‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالقطاع‭ ‬الطبي‭ ‬والصحي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬سبل‭ ‬الرعاية‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭.‬

بدورها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬الندوات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والحلقات‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬الطبية‭ ‬وتسخيرها‭ ‬لما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المرضى‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الطبية،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬مكملة‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬الحلقات‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بسلامة‭ ‬الجميع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬حازم‭ ‬العالي‭ ‬الرئيس‭ ‬العام‭ ‬للخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬للأقسام‭ ‬الجراحية‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬رئيس‭ ‬الندوة‭ ‬الوطنية‭ ‬الرابعة‭ ‬لفقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح،‭ ‬أكّد‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تكرس‭ ‬جهوداً‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬ومستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬لجميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬الصحة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬لمرضى‭ ‬ومصابي‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الندوة‭ ‬شهدت‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرًا‭ ‬فاق‭ ‬200‭ ‬مشارك‭ ‬ومشاركة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬زكريا‭ ‬إبراهيم‭ ‬الكاظم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر‭ ‬رئيس‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬لتضخيم‭ ‬صوت‭ ‬الخلية‭ ‬المنجلية‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬تأتي‭ ‬تكرارًا‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬فهم‭ ‬المرض‭ ‬ومعاناته‭ ‬لزيادة‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬الفرد،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬بمشاركة‭ ‬مقدمي‭ ‬الرعاية‭ ‬ومتلقي‭ ‬الرعاية‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭ ‬لتطوير‭ ‬الرعاية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمرضى،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر‭ ‬أصبحت‭ ‬رائدة‭ ‬وصوتها‭ ‬مسموع‭ ‬وصاحبة‭ ‬رأي‭ ‬عالمي‭ ‬ومشورة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرعاية‭ ‬المقدمة‭ ‬لمريض‭ ‬السكلر،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬تأكيد‭ ‬لالتزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الفرد‭ ‬أيًا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الفرد‭ ‬مصاب‭ ‬سكلر‭ ‬أو‭ ‬أمراض‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬معافى‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مرض،‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬ثقافتنا‭ ‬وسوف‭ ‬نستمر‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬التزامنا‭ ‬ووعي‭ ‬الجمهور‭ ‬ووعي‭ ‬مقدمي‭ ‬الرعاية‭ ‬بالمرض‭.‬