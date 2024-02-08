وزير الداخلية المصري يشيد بمستوى الأداء الأمني المتميز لوزارة الداخلية البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬قدم‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬إيجازًا‭ ‬حول‭ ‬جهود‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المقدمة‭ ‬للمستفيدين،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬علامة‭ ‬مضيئة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بفضل‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وحرص‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتطبيقه،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭.‬

كما‭ ‬تضمن‭ ‬الإيجاز،‭ ‬أهداف‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬نوعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬برامج‭ ‬تثقيفية‭ ‬وتدريبية‭ ‬وخطط‭ ‬إصلاحية،‭ ‬كفيلة‭ ‬بـتأهيل‭ ‬النزلاء‭ ‬وتقويم‭ ‬سلوكهم‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إدماجهم‭ ‬تدريجيًا‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬قام‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬المصري‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬اطلع‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬مبان‭ ‬تعليمية‭ ‬مجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬النظم،‭ ‬ووحدات‭ ‬سكنية‭ ‬تضمن‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬المعيشية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي،‭ ‬وذلك‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬اللواء‭ ‬محمود‭ ‬توفيق‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بما‭ ‬اطلع‭ ‬عليه،‭ ‬خلال‭ ‬تفقده‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الشرطية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالتطور‭ ‬الفني‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬ومستوى‭ ‬الأداء‭ ‬الأمني‭ ‬المتميز،‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬العربية‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تموج‭ ‬بها‭ ‬الساحة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬قدم‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬إيجازًا‭ ‬أمنيًا،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬والتي‭ ‬رافقه‭ ‬خلالها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭.‬

وتناول‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطويرها،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬المتغيرات‭ ‬والتحديات‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بمسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬وزارتي‭ ‬الداخلية‭ ‬بالبلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ونتائج‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬المشتركة‭ ‬وما‭ ‬تمتلكه‭ ‬مصر‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬متطورة‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬أمنية‭ ‬وبرامج‭ ‬تدريبية‭ ‬متميزة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الأمن‭.‬

واستعرض‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالوضع‭ ‬الإقليمي‭ ‬والمتغيرات‭ ‬الأمنية‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬تلقي‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬محيطنا‭ ‬العربي‭ ‬والإقليمي،‭ ‬وتتطلب‭ ‬السعي‭ ‬المتواصل‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وتثبيت‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأمني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الاسـتراتيجية‭ ‬الناجحة‭ ‬فـي‭ ‬تعزيـز‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬