وزير النفط والبيئة: وضع الخطط المبتكرة نحو التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري مع السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

نوّه‭ ‬الوزير‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والذي‭ ‬يدفع‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المثمرة‭ ‬والطموحة‭ ‬المتحققة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬ومنها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمشاريع‭ ‬النفطية‭ ‬والبيئية‭ ‬المشتركة،‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬ترسخ‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭.‬