وزير النفط والبيئة: وضع الخطط المبتكرة نحو التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري مع السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات
والمجالات، والتي ترتكز على وشائج القربى والمصير المشترك، بفضل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، من اهتمام ودعم مستمر لتطوير أواصر التعاون والوصول بها إلى مسارات أرحب لتعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
نوّه الوزير بن دينه بالدور البارز لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يدفع بالإنجازات المثمرة والطموحة المتحققة في كلا البلدين، ومنها المتعلقة بالمشاريع النفطية والبيئية المشتركة، نحو مستويات أشمل ترسخ تحقيق المصالح المشتركة.
جاء ذلك بمناسبة إبرام اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين وزارة النفط والبيئة بمملكة البحرين ووزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني.
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