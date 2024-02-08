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وزير النفط والبيئة: وضع الخطط المبتكرة نحو التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري مع السعودية

2/8/2024 7:08:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه،‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭
‬والمجالات،‭ ‬والتي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬وشائج‭ ‬القربى‭ ‬والمصير‭ ‬المشترك،‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬مستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬والوصول‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مسارات‭ ‬أرحب‭ ‬لتعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

نوّه‭ ‬الوزير‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والذي‭ ‬يدفع‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المثمرة‭ ‬والطموحة‭ ‬المتحققة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬ومنها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمشاريع‭ ‬النفطية‭ ‬والبيئية‭ ‬المشتركة،‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬ترسخ‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭.‬

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