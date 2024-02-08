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استمرار تعزيز الحراك الثقافي في البحرين والسعودية

2/8/2024 7:08:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والأخوية‭ ‬المتميّزة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحراك‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬ويحقق‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬إبرام‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الثقافي‭ ‬بين‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ووزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭.‬

هذا‭ ‬وتفتح‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الثقافية‭ ‬كالتراث‭ ‬وفنون‭ ‬العمارة‭ ‬والتصميم‭ ‬والمتاحف‭ ‬والفنون‭ ‬البصرية‭ ‬والمسرح‭ ‬والفنون‭ ‬الأدائية‭ ‬والأدب‭ ‬والنشر‭ ‬وغيرها‭. ‬كما‭ ‬تركز‭ ‬المذكرة‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الآثار‭ ‬والترميم‭ ‬والمتاحف‭ ‬والتراث‭ ‬بكافة‭ ‬أشكاله‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬ومكانة‭ ‬خاصة‭. ‬كذلك‭ ‬فإن‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬ووزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬السعودية‭ ‬ستعملان‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الإقامات‭ ‬الثقافية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والأهلية‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬مشروعات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مشتركة‭.‬

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