استمرار تعزيز الحراك الثقافي في البحرين والسعودية

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- Akhbar Al Khaleej) أكّد الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار عمق العلاقات التاريخية والأخوية المتميّزة ما بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، في ظلّ رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأشار إلى أهمية استمرار التعاون والعمل المشترك بما يسهم في تعزيز الحراك الثقافي في كلا البلدين ويحقق رؤى وتطلعات الشعبين الشقيقين، في إطار دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
جاء ذلك بمناسبة إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين هيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين، ووزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني.
هذا وتفتح مذكرة التفاهم آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الثقافية كالتراث وفنون العمارة والتصميم والمتاحف والفنون البصرية والمسرح والفنون الأدائية والأدب والنشر وغيرها. كما تركز المذكرة على تشجيع التعاون في مجال الآثار والترميم والمتاحف والتراث بكافة أشكاله لما له من دور مهم ومكانة خاصة. كذلك فإن هيئة البحرين للثقافة والآثار ووزارة الثقافة السعودية ستعملان على تشجيع الإقامات الثقافية ما بين المؤسسات الحكومية والأهلية في كلا البلدين والعمل على مشروعات استراتيجية مشتركة.
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