وزير الداخلية: قوة الترابط الأمني والتعاون بين البحرين والسعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬بالدعم‭ ‬المستمر‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬للدفع‭ ‬بشتّى‭ ‬المجالات‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬رحبة‭ ‬وبما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬إعلان‭ ‬اكتمال‭ ‬الربط‭ ‬الشبكي‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الأمني‭ ‬المباشر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬الربط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لمشاركة‭ ‬البيانات‭ ‬الجمركية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬هذين‭ ‬الإعلانين‭ ‬يعكسان‭ ‬قوة‭ ‬الترابط‭ ‬الأمني‭ ‬والتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المتميز‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بحرص‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬المشترك‭ ‬والذي‭ ‬يتطلب‭ ‬رفع‭ ‬الجاهزية‭ ‬وتوحيد‭ ‬المفاهيم‭ ‬لمواجهة‭ ‬كافة‭ ‬المخاطر‭ ‬المحيطة،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني،‭ ‬يأتي‭ ‬استمرارًا‭ ‬لمسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬المتقدمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬الأمني‭ ‬وحماية‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تقدير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لمواقف‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬المواقف‭ ‬واستمرار‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭.‬