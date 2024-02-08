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وزير الداخلية: قوة الترابط الأمني والتعاون بين البحرين والسعودية

2/8/2024 7:08:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬تاريخي‭ ‬أصيل‭ ‬بناه‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد‭ ‬الكرام‭ ‬وقائم‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬الصف‭ ‬والمصير‭ ‬المشترك‭.‬

وأشاد‭ ‬بالدعم‭ ‬المستمر‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬للدفع‭ ‬بشتّى‭ ‬المجالات‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬رحبة‭ ‬وبما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬إعلان‭ ‬اكتمال‭ ‬الربط‭ ‬الشبكي‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الأمني‭ ‬المباشر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬الربط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لمشاركة‭ ‬البيانات‭ ‬الجمركية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬هذين‭ ‬الإعلانين‭ ‬يعكسان‭ ‬قوة‭ ‬الترابط‭ ‬الأمني‭ ‬والتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المتميز‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بحرص‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬المشترك‭ ‬والذي‭ ‬يتطلب‭ ‬رفع‭ ‬الجاهزية‭ ‬وتوحيد‭ ‬المفاهيم‭ ‬لمواجهة‭ ‬كافة‭ ‬المخاطر‭ ‬المحيطة،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني،‭ ‬يأتي‭ ‬استمرارًا‭ ‬لمسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬المتقدمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬الأمني‭ ‬وحماية‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تقدير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لمواقف‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬المواقف‭ ‬واستمرار‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭.‬

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