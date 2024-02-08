وزير الداخلية: قوة الترابط الأمني والتعاون بين البحرين والسعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، عمق العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، مضيفاً أن هذه العلاقات الأخوية تستند إلى واقع تاريخي أصيل بناه الآباء والأجداد الكرام وقائم على وحدة الصف والمصير المشترك.
وأشاد بالدعم المستمر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، للدفع بشتّى المجالات بين المملكتين نحو آفاق رحبة وبما يصب في صالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
جاء ذلك بمناسبة إعلان اكتمال الربط الشبكي الإلكتروني الأمني المباشر بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى إعلان الربط الإلكتروني بين البلدين لمشاركة البيانات الجمركية، وذلك في إطار الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني، موضحا أن هذين الإعلانين يعكسان قوة الترابط الأمني والتعاون والتنسيق المتميز بين وزارتي الداخلية في البلدين، مشيداً في الوقت ذاته بحرص الجانبين على تعزيز العمل الأمني المشترك والذي يتطلب رفع الجاهزية وتوحيد المفاهيم لمواجهة كافة المخاطر المحيطة، بما ينعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي.
وأشار وزير الداخلية إلى أن اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني، يأتي استمرارًا لمسيرة التعاون والتنسيق في كافة المجالات، من بينها التعاون الأمني وتبادل الخبرات والتجارب المتقدمة بين البلدين الشقيقين بما يسهم في تعزيز الأداء الأمني وحماية المكتسبات الوطنية، معرباً عن تقدير مملكة البحرين، لمواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها على توحيد المواقف واستمرار التعاون في شتى المجالات.
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