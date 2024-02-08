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اعلان هام بشأن عرض مباراة النشامى وقطر يوم السبت

2/8/2024 3:12:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت أمانة عمان الكبرى عن تجهيزها شاشات عرض في مواقع مختلفة من العاصمة عمان لعرض المباراة النهائية ضمن كأس آسيا يوم السبت القادم والتي تجمع المنتخب الأردني ومنتخب قطر.
وتشمل المواقع التي تم تجهيزها: حدائق الحسين ،حدائق الملك عبدالله الثاني بن الحسين في المقابلين ،صالة الأمير فيصل بن الحسين في مدينة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين في القويسمة ،حدائق الجبيهة .


وتأتي هذه الخطوة من أمانة عمان لتمكين موظفي الامانة وعائلاتهم والجماهير الأردنية من مشاهدة المباراة في أجواء عائلية ومجتمعية، ودعم المنتخب الوطني في مسيرته في كأس آسيا.

ودعت الامانة جميع الجماهير للحضور إلى هذه المواقع ومؤازرة المنتخب الوطني الأردني.

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