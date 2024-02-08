اسـتشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بنابلس
التاريخ
2/8/2024 3:12:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز دير شرف غرب نابلس في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب منصور جلال محمود جابر.
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