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اسـتشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بنابلس

2/8/2024 3:12:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز دير شرف غرب نابلس في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب منصور جلال محمود جابر.

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