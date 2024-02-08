بيان صادر عن وزارة الخارجية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي الذي يستضيفه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويضم الاجتماع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.
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