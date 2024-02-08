مسؤول أممي: التدمير الكثيف في غزة يرقى لجريمة حرب

مسؤول أممي: التدمير الكثيف في غزة يرقى لجريمة حرب
التاريخ
2/8/2024 3:12:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ان التدمير الكثيف للممتلكات في غزة غير قانوني وليس ناجما عن ضرورة عسكرية.
وأضاف ان التدمير الكثيف في غزة يرقى إلى انتهاك صارخ لمعاهدة جنيف الرابعة وإلى جريمة حرب.
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