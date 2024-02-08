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فصل التيار الكهربائي عن مناطق الأسبوع المقبل - اسماء

2/8/2024 3:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظة الكرك عن مواعيد الفصل المبرمج للتيار الكهربائي على مغذي القطرانة الاثنين والثلاثاء القادمين 12 - 13 / 2 / 2024 حيث سيمتد من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً؛ بهدف القيام بأعمال صيانة على الشبكة.
وستتأثر المنطقة بالفصل على نحو متتابع حيث سينقطع الاثنين 12/ 2/ 2024 عن منطقة القطرانة كاملة، آبار مياه القطرانة (9، 11، 15، 16، 17، 19، 26، 28، 29 والآبار الشمالية 1+2)، ومركز صحي القطرانة، وشركة مغنيسيا الأردن، مدرسة الثقافة العسكرية إضافة إلى الإرشاد الجوي.
فيما سيكون الانقطاع يوم الثلاثاء 13 / 2 / 2024 عن آبار مياه القطرانة (9، 11، 15، 16، 17و 19)، محطة دفع مياه القطرانة، آبار مياهنا السواقة (24، 25 و26)، مجمع البتراء السياحي، مزرعة دواجن الدامخي، محطة محروقات المناصير الغربية ومحطة توتال الغربية، سكن الإسمنت، البيطرية، شركة جيشنغ الدولية للسيراميك (التغذية المؤقتة).

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