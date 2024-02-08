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القسام تعلن عن هجمات وتدمير آليات وقتل عدد كبير من الجنود

2/8/2024 3:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -نشرت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، مساء الخميس، تقرير حول قذيفة "الياسين105"، وما تمكّنت الكتائب من تدميره بواسطة هذا السلاح.
ولفتت الكتائب إلى أن المجاهدين دمروا بقذائف "الياسين 105" أكثر من (1108) آليات صهيونية منذ بداية الحرب، وقد شملت الآليات الصهيونية المدمرة (962) دبابة و(55) ناقلة جند و(74) جرافة و(3) حفارات و(14) مركبة عسكرية.
ولفتت إلى أن استهداف الآليات الصهيونية في الحرب أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وجنود العدو ومرتزقته، فيما قُتل عدد من جنود العدو بعد سحق الطيران الصهيوني آلياتهم لعدم قدرة قوات الإنقاذ على سحبها.

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