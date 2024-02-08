إصابة موظف بمستشفى ناصر برصاص الاحتلال

إصابة موظف بمستشفى ناصر برصاص الاحتلال
التاريخ
2/8/2024 3:12:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام بإصابة موظف في مستشفى ناصر بخان يونس بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على مباني المستشفى.
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