عائلات الأسرى المحتجزين بغزة تغلق شارعا في تل أبيب

عائلات الأسرى المحتجزين بغزة تغلق شارعا في تل أبيب
التاريخ
2/8/2024 3:12:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن عددا من عائلات الأسرى المحتجزين بغزة اغلقت شارعا مؤديا إلى وزارة الدفاع في تل أبيب.
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