2.65 مليار دولار جوائز الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) انه سيدفع على الأقل 65ر2 مليار دولار كجوائز للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، والتي سيتم زيادة عدد الفرق المشاركة بها إلى 36 فريقا بداية من الموسم المقبل.

وكان مجموع الجوائز التي تقدم للأندية يقارب 15ر2 مليار يورو من عام 2021 فصاعدا، ولكن المبغ الإضافي سيتم توزيعه على الفرق الأربعة الإضافية التي تشارك، وهو الأمر الذي سيضمن مشاركة كل فريق في 8 مباريات على الأقل في البطولة بدلا من ست مباريات.

وحاليا، يمكن للفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا توقع حصوله على 140 مليون دولار من يويوفا.

وذكر يويفا أنه سيخصص ما لا يقل عن 74ر4 مليار دولار من الإيرادات المتوقعة لكل مسابقات أندية الرجال بداية من الموسم المقبل.

وتبلغ قيمة صندوق جوائز الدوري الأوروبي 608 مليون دولار فيما تبلغ جوائز دوري المؤتمر 307 مليون دولار.

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