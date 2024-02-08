شباب الأهلي يستقبل مليحة في دوري اليد

تتواصل اليوم منافسات دوري الرجال بانطلاق الجولة الخامسة بالدور التمهيدي للبطولة والذي يشهد مباراة وحيدة تقام في السابعة مساءً يستقبل خلالها فريق شباب الأهلي نظيره فريق مليحة في صراع ساخن لفك شراكتهما على المركز الثالث ولكل منهما 8 نقاط، وبطموح الفوز للمنافسة على اعتلاء الصدارة والتي يتربع عليها حالياً فريق الجزيرة برصيد 10 نقاط والعين ثانياً برصيد 9 نقاط.

وتستكمل الجولة غداً بإقامة ثلاث مباريات تقام جميعها في الخامسة مساءً يحل في الأولى فريق الوصل ضيفاً على فريق دبا الحصن، ويستقبل في الثانية فريق الشارقة فريق النصر وتختتم بالمباراة الثالثة والتي تجمع بين فريق الجزيرة والعين بالعاصمة أبوظبي.

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