عز الدين ومؤيد يتأهبان لمشهد الختام في «آسيوية رفع الأثقال»



أبعدت إصابة في رسغ اليد عيسى البلوشي لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عن المشاركة في منافسات وزن (89 كجم) أمس، بالبطولة الآسيوية التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند ويسدل الستار عليها يوم غدٍ، فيما يتأهب الثنائي عز الدين الغفير ومؤيد النجار لخوض منافسات وزني 109 وفوق 109 كجم، في ختام البطولة التي تقام بمشاركة نخبة من أبطال العالم، وتعد المحطة قبل الأخيرة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ولم يحالف التوفيق منذر الجسمي في منافسات وزن (67 كجم)، وفاطمة ناروئي وزن (64 كجم)، ومي المدني وزن (71 كجم)، حيث جاء ترتيبهم الثامن والتاسع والـ 11 على التوالي خلال منافسات الأيام الثلاثة الماضية، فيما حالفهم التوفيق بتحسين أرقامهم الشخصية قياساً بمشاركاتهم الأخيرة في البطولة العربية.

ويشارك كل من منذر وفاطمة للمرة الأولى في «الآسيوية» وللمرة الثانية في بطولة خارجية.

وأعرب رضا البطوطي مدرب المنتخب الوطني عن رضا الجهاز الفني بما تحقق من نتائج، مشيراً إلى أن الهدف من تواجد رباعي الأوزان الخفيفة هو اكتساب الخبرة والاحتكاك والارتقاء بالمستوى، خاصة أن معظمهم يتواجد للمرة الأولى في بطولة بهذا الحجم.

وقال: «القارة الآسيوية تسيطر على الأوزان الخفيفة عالمياً، وفي هذه البطولة إذا ما استثنينا الصين التي فضلت إراحة رباعيها بعد سلسلة من المشاركات المتواصلة، فهي بمثابة بطولة عالم وليست بطولة قارية، لمشاركة معظم الأبطال فيها».

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