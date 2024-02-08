أحمد الريسي: كأس رئيس الدولة تعزز المكانة المميزة لرياضة الفروسية

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز والقدرة والخيول العربية، المقررة الشهر الحالي، تعزز وترسخ المكانة المتميزة لرياضة الفروسية، بما تحمله هذه الفعاليات من قيمة كبرى، وإرث وطني مستدام، يعكس رؤية القيادة الرشيدة في الاهتمام بالفروسية في مختلف مجالاتها، وتطويرها، وتمكين أبطال وبطلات الإمارات من القدرات التنافسية العالمية.

ويقام شوط «الجائزة الكبرى» لمنافسة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، اليوم، في منتجع الفرسان الرياضي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، الأحد المقبل، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، على مضمار نادي أبوظبي للفروسية، يوم 17 فبراير الحالي.

وتوجه رئيس اتحاد الفروسية بخالص الشكر والتقدير، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه واهتمامه بالفعاليات المختلفة للفروسية، التي تقام على الصعيد المحلي، وفي جميع أنحاء العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على تعزيز الاهتمام برياضات الفروسية، التي تمثل إرثاً أصيلاً لها.

فخر

وقال: فخورون بما تقدمه قيادتنا الرشيدة من دعم واهتمام لرياضة الفروسية وسباقاتها المختلفة، حتى أصبحت واحدة من أهم وأبرز الرياضات في الإمارات، مستندة في ذلك إلى تراث وتاريخ طويل في الاهتمام بالخيول، اقتداءٍ بنهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم هذه السباقات، وضمان استمراريتها عبر مختلف الأجيال.

وأوضح الريسي أن فعاليات رياضات الفروسية، التي تنظمها وتستضيفها دولة الإمارات، تشهد مشاركة عالمية من نخبة الأبطال، لما لها من قوة كبيرة، بفضل مستوياتها العالمية، وتأثيرها الملموس في الارتقاء بقدرات المشاركين، وإثراء المنافسات بالتحديات التي تشهدها، والاهتمام العالمي بمتابعتها.

وأثنى على التجهيزات الكبيرة لتنظيم بطولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز والقدرة والخيول العربية، وتوفير جميع المتطلبات لنجاحها وتميزها، بما يتماشى مع المكانة الريادية العالمية لدولة الإمارات في احتضان الفعاليات الرياضية، متمنياً التوفيق لأبناء وبنات الإمارات في المنافسة على المراكز الأولى، ولمنتخب قفز الحواجز المتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بتحقيق نتائج مميزة في منافسات الفردي ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، غداً الجمعة، والفرق بكأس «لونجين» للأمم، الأحد المقبل.

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