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«مغاربة العالم للبولو» في ضيافة غنتوت 17 فبراير

2/8/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، يستضيف استاد زايد الرئيسي للبولو بنادي غنتوت المباراة الودية بين فريقي غنتوت بولو، وفريق «مغاربة العالم» للبولو 17 فبراير الجاري.

وتأتي زيارة فريق «مغاربة العالم» للدولة، بدعوة من سمو رئيس نادي غنتوت في إطار التعاون الرياضي المشترك.

وتضم بعثة الضيوف، هشام بكار مدير البولو المغربي والمؤسس المشارك، وربيع بنعدادة العضو المؤسس، بالإضافة إلى نجوم الفريق كريم الظريف، وهشام الزين، ومحمد حشاش والياس بن مرغي، بجانب مجموعة من اللاعبين الدوليين.

وسبق لفريق غنتوت، الفوز بلقب بطولة «أطلنطس» الدولية للبولو التي نظمها نادي بالميري المغربي بمدينة طنجة المغربية بمشاركة 6 فرق عالمية في يونيو 2023.

ويعقد نادي غنتوت، مؤتمراً صحفياً يوم الخميس المقبل، للكشف عن التفاصيل الخاصة بإقامة المباراة الودية.

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