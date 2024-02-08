الهولندية لورينا ويبيس تتوج بمرحلة دبي لطواف الإمارات للسيدات

فازت الهولندية لورينا ويبيس بالمرحلة الأولى (مرحلة دبي) الافتتاحية من النسخة الثانية لطواف الإمارات للسيدات 2024، السباق الوحيد في الشرق الأوسط، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ويقام عبر 4 مراحل حتى 11 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من بطلات الدراجات عالمياً.

وحققت ويبيس الفوز بلقب المرحلة التي أقيمت في دبي لمسافة 122 كلم، وانطلقت من حديقة دبي للزهور "ميراكل جاردن" مروراً بأبرز معالم إمارة دبي، حتى خط النهاية في دبي هاربور.

وقطعت ويبيس من فريق "إس دي ووركس بروتايم الهولندي" مسافة السباق في 02:59:11 ساعة، واحتلت المركز الثاني الإيطالية رايتشل باربيري من فريق "دي إف فايرمينش"، وجاءت في المركز الثالث الإيطالية كيارا كونسوني من فريق "الإمارات القابضة".

توج الفائزات بقمصان المرحلة الأولى عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، والمهندس باسل إبراهيم مدير إدارة حرم الطريق بدبي، و العميد جمعة بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور في إمارة دبي، وبرونو دي سوزا الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي والإمارات الشمالية لبرجيل القابضة، وكفاح سبيتان نائب رئيس إدارة المجمعات في الدار، كما تم تكريم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ودبي ميراكل جارن، وبلدية دبي، دبي هاربور.

وحصلت ويبيس التي كانت على قدر التوقعات كمرشحة أولى للفوز بالمرحلة الأولى - على القميص الأحمر برعاية "مياه العين" لمتصدرة الترتيب العام للسباق، والقميص الأخضر برعاية "تدوير " كمتصدرة بالنقاط، بحصولها على 25 نقطة، متقدمة بفارق 4 نقاط عن رايتشل باربيري، و8 نقاط عن كوسكوني من فريق الإمارات القابضة التي احتلت المركز الثالث في ترتيب النقاط بـ 12 نقطة.

وتألقت الكازاخستانية يانينا كوسكوفا من فريق "طشقند سيتي" خلال المرحلة الأولى، وقدمت أداء رائعاً رغم الإصابة الطفيفة التي تعرضت لها في اليد اليسرى نتيجة حادث السقوط خلال السباق، وحصلت كوسكوفا على القميص الأبيض برعاية "برجيل القابضة" لأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، إلى جانب القميص الأسود برعاية الدار لمتصدرة مرحلة السرعة المتوسطة.

وتميزت المرحلة الأولى بالسرعة من جانب المتسابقات، وصلت إلى متوسط 40 كلم في الساعة، تخلله حادثتي سقوط جماعي نتيجة التكدس، حيث سقط عدد كبير من المتسابقات قبل 13 كلم من خط النهاية، إلا أنها لم تؤثر على مسيرة السباق الذي استكمل حتى نهايته.

وقالت ويبيس عقب فوزها بمرحلة دبي:" استعدت شعور الفوز هنا في دبي بعد أن افتقدته لمدة 151 يوماً. سعيدة بالفوز بالمرحلة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، أشكر زملائي في الفريق خاصة لوتي كوبيكي التي فتحت لي المجال للمرور في الأمتار الأخيرة وعبور خط النهاية".

وأكدت ويبيس أن دبي مدينة رائعة وتعرفها جيداً، وحرصت على القدوم إلى "دانة الدنيا" قبل فترة للاستعداد للمشاركة في طواف الإمارات للسيدات.

وأضافت:" وضعنا خطة في الفريق للبقاء في الجانب الأيمن للسباق في الكيلومترين الأخيرين، ونجحنا في تنفيذ تكتيكنا، رغم السقوط الذي حدث خلال السباق بسبب التكدس، إلا أننا تمكنا من الحفاظ على موقعنا في مكان جيد في مقدمة السباق، سنرى كيف ستكون الرياح وسرعتها خلال المرحلة الثانية غداً، وهي مرحلة لن تكون سهلة".

بدورها، قالت كوسكوفا أنها خططت لحصد نقاط السرعة المتوسطة منذ البداية، واستطاعت تحقيق نقاطها الثمانية ما أسهم في حصولها على القميصين الأسود والأبيض.

وترتدي لورينا ويبيس القميص الأحمر خلال المرحلة الثانية (مرحلة مدن) التي تقام غدا الجمعة، وتنطلق من باب النجوم من المرفأ وصولاً إلى مدينة زايد بالظفرة، حيث تبلغ مسافة المرحلة 113 كلم، ويبدأ تقديم الفرق من الساعة 11:55 صباحاً وحتى 13:10 من بعد الظهر وستكون الانطلاقة عند الساعة 13:15 ظهرا.

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