الاتحاد الآسيوي يعلن اسم حكم مواجهة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا



أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا التي ستجمع بين المنتخب القطري المضيف ونظيره الأردني، للحكم الصيني ما نينغ.

وبلغ منتخب الأردن النهائي القاري للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في نصف النهائي على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، في حين تأهل منتخب قطر للمباراة النهائية للمرة الثانية تواليا بعد تخطيه إيران بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن تقام مواجهة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا بعد غد السبت على أرضية ملعب "لوسيل"، وسيتولى الحكم الصيني ما نينغ إدارة المواجهة.

وسبق لما نينغ البالغ من العمر 44 عاما والذي تحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2011، أن أدار ثلاث مباريات في النسخة الحالية لكأس آسيا، بواقع واحدة في دور المجموعات جمعت بين كوريا الجنوبية والبحرين، ومثلها في ثمن النهائي بين قطر وفلسطين، وأخيرا لقاء وحيد في الدور ربع النهائي جمع بين إيران واليابان، وفقاً لروسيا اليوم.

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