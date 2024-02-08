حمدان بن زايد يتوج الفائزين بمزاينة الإبل في مهرجان الظفرة

توج سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مساء اليوم الفائزين بشوطي الظفرة " الجمل 20 " للمحليات والمجاهيم برمز "الكتاره"، في ختام منافسات وفعاليات مهرجان الظفرة بدورته السابعة عشرة ضمن موسم مزاينات الإبل في أبوظبي والذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأسفرت النتائج عن فوز الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول في شوط الظفرة للمحليات، فيما حصل ساري بلوش براك المزروعي على المركز الأول في شوط الظفرة للمجاهيم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على دعم كل الفعاليات التراثية ومنها مهرجان الظفرة وترسيخ ثقافة المهرجانات التراثية التي تعد وسيلة مهمة لتعليم الأجيال وصون التراث والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة التي تعتبر رصيداً حضارياً وإنسانياً للإمارات أمام العالم .

وهنأ سموه الفائزين بشوطي الظفرة للمحليات والمجاهيم في النسخة الحالية من المهرجان وتمنى لهم التوفيق والنجاح في تعزيز مسيرة التراث والمحافظة على سلالات الإبل الأصيلة، مشيداً سموه بمشاركة أبناء الإمارات ودول الخليج العربي في هذا الحدث المميز وحرصهم على تعليم أبناءهم وأحفادهم هذا الموروث التراثي الأصيل .

ووجه سموه الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وكافة الشركاء والداعمين ولجان التحكيم واللجان العاملة، على ما بذلوه من جهود كبيرة لإخراج المهرجان بصورة متكاملة وظهوره بهذا المستوى الراقي وترسيخ فعالياته والوصول به إلى هذه الدرجة من التطور والتجدد والتميز.

من جهتهم عبر الفائزون عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وشكرهم وتقديرهم لدعم سموه للمحافظة على التراث الذي كان له كبير الأثر في إنجاح المهرجان مشيدين بدعم القيادة الرشيدة للمهرجان الذي أصبح من أكثر الفعاليات التراثية نجاحاً في المنطقة.

حضر مراسم التتويج .. معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي وسعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة وكبار ملاك الإبل.

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