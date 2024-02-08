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إسبانيا بالمجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية ومواجهة نارية بين فرنسا وإيطاليا

2/8/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسفرت قرعة المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم التي أجريت اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، عن وقوع منتخب إسبانيا حامل لقب المسابقة في الموسم الماضي، في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الدنمارك وسويسرا وصربيا.

كما أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الألماني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات هولندا والمجر والبوسنة والهرسك، فيما تواجد منتخب فرنسا حامل لقب الموسم قبل الماضي في المجموعة الثانية مع منتخبات بلجيكا وإيطاليا وإسرائيل.

وستضم المجموعة الأولى من البطولة منتخبات كرواتيا، وصيف نسخة الموسم الماضي، مع البرتغال وبولندا واسكتلندا.

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