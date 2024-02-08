برعاية منصور بن زايد..أستراليا تستضيف أولى فعاليات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية



برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، استضافت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية على مدى يومي أمس وأمس الأول الجولة الأولى من سلسلة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية من خلال البطولة الاسترالية الدولية للخيل العربية 2024 .

وأعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية إطلاق كأس الإمارات العالمي في سبتمبر الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويشتمل على عدد من البطولات في مختلف قارات العالم.

وأقيمت المحطة الأسترالية الأولى بمنتزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت، بمشاركة 103 خيول تعود لـ 64 مالكاً، وشهدت تنافساً قويا من مختلف المرابط بهدف تحقيق ألقاب البطولات.

ويتألف كأس الإمارات العالمي من سلسلة بطولات فريدة من نوعها، تهدف لتشجيع مربي وملاك الخيل العربية حول العالم، وإبراز دور واهتمام دولة الإمارات بالخيول العربية والحفاظ على مكانتها المميزة بين منظمات ومربي وملاك الخيول العربية في العالم.

ومن ناحيته تقدم سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية،

بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية بمناسبة تدشين فعاليات هذه الكأس المهمة، مثمنا دور سموه الكبير في دعم مسيرة تطور الخيول العربية في جميع أنحاء العالم، وحرصه على تشجيع المربين والملاك على اقتناء الخيول العربية، والحفاظ على سلالاتها وتعزيز مكانتها.

وقال الحربي إن سلسلة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، تتضمن عدة مسابقات لجمال الخيل في دول مختلفة، وأنها تقام بالتعاون مع جهات الإختصاص التي تشرف على الخيل العربية في تلك الدول، موضحاً أن المشاركة مفتوحة لكل الخيول العربية المسجلة في سجل أنساب المنظمة العالمية للجواد العربي "الواهو".

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