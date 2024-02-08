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الأمن السيبراني يوصي بضرورة تحديث نظام التشغيل أندرويد

2/8/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوصى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بضرورة تحديث نظام التشغيل "أندرويد" الخاصة بالأجهزة
إلى أحدث إصدار من قبل شركة جوجل، وذلك لتفادي أية اختراقات أو تسريبات للمعلومات والبيانات الشخصية.

وقال مجلس الأمن السيبراني عبر حسابه على منصة إكس:
أصدرت شركة غوغل مؤخرًا، تحديثات أمنية لنظام التشغيل أندرويد لسد عدة ثغرات أمنية .

وأنظمة التشغيل التي تضررت
هي:
11 و 12 وL12 و 13 و14

MENAFN08022024000110011019ID1107830088

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