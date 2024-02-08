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زيلينسكي يعين قائد القوات البرية الاوكرانية قائداً جديداً للجيش

2/8/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأعلى قائد عسكري رتبة في أوكرانيا يوم الخميس، ليبلغه بأن الوقت قد حان لتولي قائد جديد قيادة الجيش، في إشارة إلى تغيير كبير في استراتيجية الحرب في أوكرانيا.

وفي منشور على موقع اكس قال زيلينسكي إنه وجه الشكر للجنرال فاليري زالوجني على خدمته لمدة عامين كقائد أعلى للقوات المسلحة، وناقش معه البدائل المحتملة للمنصب العسكري الأعلى، وقال زيلينسكي "حان الوقت لمثل هذا التجديد".

يقول زيلينسكي إنه عين الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، لقيادة الجيش.

ويشارك سيرسكي (58 عاما) منذ عام 2013 في جهود الجيش الأوكراني لاعتماد معايير الناتو.

ولم يعلن زالوجني، في رسالة على تطبيق تليغرام، عن تنحيه، لكنه قال إنه يقبل أن "على الجميع التغيير والتكيف مع الحقائق الجديدة" ويتفق على أن هناك "حاجة إلى تغيير نهج واستراتيجية" الحرب.

جاء ذلك بعد أيام من التكهنات التي أثارتها تقارير وسائل الإعلام المحلية بأن زيلينسكي سيقيل زالوجني، في خطوة تعد أكبر تغيير في القيادة العسكرية الاوكرانية منذ الغزو الروسي للبلاد.

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