«طوارئ الأمطار والأزمات» برأس الخيمة يؤكد استعداده للأمطار المتوقعة

كشف المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن رفع الدائرة درجة استعداداتها لاستقبال الأمطار المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة والمواكبة للحالة الجوية القادمة، من خلال وضع آلية للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار، استمراراً لدورها في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، واستكمالاً لخطتها الاستراتيجية الرامية لضمان راحة وسلامة الجمهور وسعادتهم.

وأكد العلي أن جميع عمليات طوارئ الأمطار في الدائرة على أهبة الاستعداد للحالة الجوية القادمة، من خلال تنفيذ خدماتها كافة، لمواجهة بعض الحالات، التي قد تحدث خلال هذه الفترة لبعض تجمعات المياه في المناطق كافة نتيجة للأمطار الكثيفة المتوقعة.

وأضاف: «العمل جار وفق برنامج عمل مستمر طوال 24 ساعة، فبناء على تحليل تقارير الأرصاد الجوية والتنبؤ بحالة الطقس في الإمارة، يتم الأخذ بالإجراءات الكفيلة بالتعامل مع البلاغات الطارئة المتوقعة جراء هطول الأمطار، وقد تم تزويد الفرق الفنية والطوارئ بالمعدات اللازمة لتصريف تجمعات مياه الأمطار وإزالة الرمال ومخلفات الزراعة، خلال هطول الأمطار والرياح المصاحبة، إضافة إلى توفير الآليات والمضخات والصهاريج اللازمة لسحب ونقل المياه المتجمعة من الطرق والأحياء السكنية، وتتم هذه الاستعدادات بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، مع استمرار الدراسات للواقع الميداني في مختلف القطاعات والمناطق وإعداد ما يلزم بشأنها من تقارير وتوصيات فنية لمعالجة ما يلزم».

وأشار إلى أن أي شبكات تصريف في رأس الخيمة تقوم بعملها بشكل طبيعي، ضمن معطيات التصميم والتشغيل، ولكن إن كانت شدة الأمطار غزيرة فإن هذا يعني حتماً أن الشبكة العامة ستستغرق زمناً أطول نسبياً من المعتاد لتصريف المياه.

وأكد العلي أن شبكة تصريف مياه الأمطار سبق أن تم تصميمها، وفق المعايير الهندسية العالمية بناء على كميات الهطول المطري على مدى سنوات، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة ومناخ المنطقة، من حيث قلة الأمطار ومحدودية هطولها، وبناء على ذلك فإن حصول العواصف المطرية أحياناً لا بد أن يعطى الوقت الكافي لتصريف بعض التجمعات المائية الناتجة عن هذه الأمطار. وتؤكد دائرة الخدمات العامة أنها تتابع من خلال وحداتها التنظيمية المعنية وفريق الطوارئ لها تطورات الحالة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، والتي يتم بناء عليها تحديد مستوى حالة الطوارئ لتوظيف الكوادر البشرية والآليات والورش الفنية بالشكل الأمثل، وحسب المتطلبات.

وأضاف العلي: تهيب الدائرة بكل من لديه ملاحظة بخصوص تراكم مياه الأمطار ألا يتردد أبداً بتقديم بلاغ بذلك، من خلال رقم الطوارئ 8008118، خلال فترات العمل على مدار 24 ساعة، والذي أصبح الآن من قنوات التواصل الصاعدة بين دائرة الخدمات العامة والمجتمع، كما تدعو الجمهور الكريم إلى تفهم الأولويات، التي تتدرج من الشوارع الرئيسية، فالشوارع الفرعية ثم المناطق والساحات، وتناشد الدائرة عدم تصريف مياه أمطار أسطح المنازل والمباني إلى شبكة الصرف الصحي، لما لذلك من أضرار بالغة على سلامة عمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز