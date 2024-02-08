اختتام فعاليات الأسبوع الخليجي التاسع للتوعية بالسرطان

قال البروفيسور حميد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، المقرر لجمعية الأورام الخليجية، إن الأسبوع الخليجي التاسع للسرطان الذي انطلق تحت شعار «نحن معكم»، واختتم فعالياته أمس، يهدف إلى توعية المجتمع بمرض السرطان الذي يعد من أسباب الوفاة الرئيسة في دول الخليج.



وأوضح البروفيسور الشامسي أن الهدف من هذه الحملة التي نظمها الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، هو رفع مستوى الوعي لدى المجتمع الخليجي حول العوامل المسببة لهذا المرض، وتسليط الضوء على طرق تجنب هذه العوامل، وتغيير الصورة النمطية للأمراض السرطانية، وإعادة تثقيف المجتمع حول تطور طرق العلاج الحديثة، مشيراً إلى أن نسبة الإقبال على الفحوصات المبكرة له، تعتبر ضعيفة نسبياً مقارنة بالدول الغربية.

وأضاف: «هناك ملايين الناس حول العالم ممن تعافوا من السرطان ويتمتعون بحياة طبيعية بعد تلقي العلاج المناسب، ويتحتم على جميع الأشخاص فوق سن الأربعين ضرورة التوجه للمراكز الصحية المعتمدة في دولهم لبدء الفحوصات المبكرة للمرض بأنواعها المختلفة، لا سيما سرطانات الثدي والرحم والقولون والبروستات، والرئة للمدخنين، ناصحاً في الوقت ذاته ببدء فحص سرطان القولون في سن الأربعين لكلا الجنسين، وسرطان الثدي من سن الأربعين، وسرطان البروستات في سن الخمسين، وسرطان عنق الرحم في سن 25 للمتزوجات، وسن الخمسين للمدخنين من الجنسين».

إطلاق كتاب

وأطلقت الجمعية الإماراتية للأورام كتاب «رعاية السرطان في دولة الإمارات» خلال هذا «الأسبوع»، وهو الإصدار الأول من نوعه في الدولة، والذي يرصد تطورات السرطان خلال 50 عاماً.



ويضم الكتاب أكثر من 40 وحدة تلقي الضوء على كل نوع سرطان، إضافة لوحدات متخصصة عن زراعة النخاع والأبحاث المتخصصة وبيانات وإحصائيات المرض في الدولة وغيرها.

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