مناقشة ظاهرة الجنوح البحري والأثر البيئي لعلم الوراثة

ناقش المشاركون في أعمال النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي بشبه الجزيرة العربية في يومه الثالث جملة من القضايا البيئية المهمة، شملت ظاهرة جنوح الأحياء البحرية وعلم الوراثة ودورها المحوري في المحافظة على البيئة ونظمها المختلفة.

ينعقد المنتدى بتنظيم من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وتجري جلساته في سفاري الشارقة خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري، ويحتضن الحدث ما يربو على 215 خبيراً وباحثاً ومختصاً في المجال البيئي يمثلون عدداً من دول العالم.

واستهدفت أولى جلسات اليوم الثالث فهم ومعالجة حالات الجنوح التي تتعرض لها الكائنات البحرية في مناطق عديدة من العالم، مع إيلاء تركيز خاص في هذه النقاشات على أفاعي البحر في شبه الجزيرة العربية، التي شارك فيها نخبة من الأطباء البيطريين ذوي الخبرة في دراسة النظام الصحي للكائنات البحرية ومعالجتها، إضافة إلى باحثين في الشأن البيئي، ما شكل منصة فاعلة لتبادل المعارف والخبرات فيما بينهم والتفكير في إيجاد وتطوير استراتيجيات جديدة ومتقدمة لحفظ الحياة البحرية.

بدأت الجلسة بمقدمة شاملة حول حفظ التنوع الجيني، تلتها ورقة قدمتها الدكتورة هيلين سين استعرضت من خلالها تقريراً للأنشطة الإقليمية المكرسة لحالات جنوح الكائنات البحرية، والتي تسعى لرسم خريطة دقيقة لجهود فرق الاستجابة الإقليمية، فضلاً عن المناطق التي تعاني من عدم تغطيتها ضمن شبكات الاستجابة البحرية، كما تضمنت الجلسة مناقشة شبكة الجنوح والطرق والوسائل المختلفة لتقويتها.

وضمن أوراق الجلسة، تحدث فادي يغمور حول برنامج الشارقة للاستجابة لجنوح الحياة البحرية، في حين استعرضت الدكتورة إليز ماركيز تجربة مركز سي وورلد للأبحاث والإنقاذ، وبدورها تطرقت ناتسيا مانينا لمشروع الأكواريوم الوطني، وأما تيميا كريستينا سيكيلي فألقت نظرة عامة على مشاريع حوض السمك البحري في أكواريوم أتلانتس.

من جانبها، استعرضت الدكتورة هند المري مشاريع الجنوح البحري في هيئة البيئة بأبوظبي، وقدمت باربرا لانجلينتون ورقة بعنوان الحفاظ على البيئة البحرية والسياحة الخاصة بها بمناسبة الاحتفال بمرور 20 عاماً على إعادة تأهيل السلاحف البحرية، في حين قدم الدكتور أندرو ويلسون نتائج مشروع تقييم تشابك الحيتان الكبيرة والاستجابة له في بحر العرب.

كما ركزت أجندة اليوم الثالث على حياة أفاعي البحر في شبه الجزيرة العربية، حيث شارك الخبراء معارفهم البحثية وتجاربهم التطبيقية حول بيئة هذه الكائنات وسلوكها وحفظها، ما يؤكد أهميتها الجوهرية في استدامة النظام البيئي البحري.



وشهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول الاستكشاف التفصيلي لعلم الأمراض لدى أفاعي البحر الجانحة، في سبيل الوصول لفهم أعمق للمخاوف الصحية والمخاطر التي تحدق بهذه الكائنات، ووضع تدابير فاعلة لحفظ هذه الأنواع.

وتضمنت الجلسة عقد ورشة عمل تفاعلية حول إنشاء ورقة بيانات لجمع العينات أثناء فحوصات ما بعد الوفاة، والتي مثلت تقدماً في منهجيات البحث البحري. وقد تم توجيه المشاركين من خلال العملية المنهجية في جمع البيانات الخاصة بالحيوانات البحرية الجانحة وتحليلها، وهي تمثل خطوة حاسمة في فهم وتخفيف أسباب الجنوح.

تبع ورشة العمل التفاعلية إجراء تمرين عملي قصير في إجراء الفحوصات ما بعد الوفاة لأفاعي البحر بأمان، باستخدام تنسيق جمع البيانات والعينات المطورة حديثاً، وقادها كل من الدكتور ريتشارد بلوج، والدكتورة سوزانا فيليب، وبمشاركة الدكتور ديفيد ويليامز.

كما شهدت ثاني جلسات اليوم الثالث من المنتدى سلسلة مناقشات وعروض تمحورت حول أهمية المحافظة على التنوع الوراثي للأنواع ودورها في استدامة مستقبل النظم البيئية المهددة في المنطقة، فقد تم تخصيص هذه الجلسة لاستكشاف أحدث المساعي المتقدمة والتطبيقات المنفذة في علم الوراثة للمحافظة على التنوع، كما أبرزه هدف إطار التنوع الحيوي العالمي كونمينغ-مونتريال رقم 4.

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