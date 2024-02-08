طرق دبي تُطلِقُ خطاً جديداً للحافلات يعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع ابتداء من 9 فبراير الجاري

تُطلِقُ هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطاً جديداً للحافلات يحمل الرقم W20 ويعمل هذا الخط في عطلة نهاية الأسبوع أي من يوم الجمعة إلى يوم الأحد فقط وتحديداً ما بين الساعة 5 مساءً والساعة 11 مساءً وبزمن تقاطر كل 30 دقيقة. وينطلق هذا الخط من محطة مترو الاستاد إلى شاطئ الممزر، لِيُسهمَ في إسعاد رواد الحافلات لاسيما مرتادي شاطئ الممزر.



وتعتزم الهيئة كذلك تطوير عدد من خطوط الحافلات العامة من خلال إجراء تعديلات بهدف تحسين التنقّل اليومي للركاب ليصلوا إلى وجهاتهم المختلفة في الإمارة بشكل أكثر سلاسة وراحة. وتسهم هذه التعديلات في تسهيل تنقّل مستخدمي الحافلات من خلال عدد من الإجراءات تشمل تقليل زمن الرحلات.

ويشمل هذا التطوير إعادة تسمية عدد من الخطوط على النحو التالي: سَتُعادُ تسمية خط رقم 11B إلى خط 11 لتحسين خدمة المستخدم ولتسهيل راحة مستخدمي الحافلات. وكذلك ستعاد تسمية الخطين رقم 16A و16B إلى الخطين رقم 16 و25 بحيث يصبح الخط الذي يبدأ من محطة حافلات الراشدية إلى العوير خط 16 والخط الذي يبدأ من محطة حافلات سوق الذهب إلى الراشدية يصبح خط 25.

كما سَتُجرى تعديلات على بعض مسارات الخطوط والهدف منها يَنصبُّ في تحسين التنقل اليومي للركاب وهي: خط F62 سيجري تمديد مساره إلى دبي فستيفال سيتي ومنطقة القرهود. خط C04 سيجري تمديد مساره إلى مكتبة محمد بن راشد. خط 103 وخط 106 سينطلقان من المحطات الرئيسة بشكل مباشر إلى القرية العالمية دون توقف. خط E303 سيجري تحويل المسار عن طريق شارع الاتحاد إلى الشارقة. كما سيجري في التاريخ المذكور إلغاء الخطوط التالية: (16Aو 16Bو 64A).

هذا وسَتُجري مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات تحسينات على زمن أوقات رحلات (13) خطاً آخر للحافلات وهي: 5, 7, 62, 81, 110, C04, C09, E306, E307A, F12, F15, F26, SH1. وتأتي هذه التحسينات كذلك بهدف ضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم بشكل أسرع.



وتؤكد هيئة الطرق والمواصلات حرصها الدائم على توسيع شبكة الحافلات العامة وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو والترام والنقل البحري، وأن يجعل تطوير الربط بين مختلف هذه الوسائل منها الخيار الأفضل للتنقل في الإمارة.

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