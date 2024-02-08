«شكراً الإمارات».. بطاقة امتنان برازيلية لشرطة دبي

في كل مناسبة تنجح إمارة دبي وعبر مؤسساتها المختلفة في تحقيق التفوق والتميز، ودوماً تعتلي شرطة دبي أعلى صهوة في الفعاليات سواء لجهة التنظيم أو النتائج المتحققة.

ربما لم يكن الأمر مفاجئاً لرجالات شرطة دبي عندما قدم فريق شرطة البرازيل المشارك في فعاليات النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات» 2024، لوحة شكر للإمارات، وشرطة دبي تعبيراً عن امتنانه لحسن استضافتها في هذا الحدث التخصصي المهم.

والذي يجمع فرقاً أمنية من مختلف دول العالم، ولم تكن المفاجأة كبيرة لشرطة دبي ولكنها بالتأكيد أدخلت البهجة والفرح إلى قلوب الجنود المجهولين الذين عملوا بكد وجهد شديدين لتنظيم الفعالية وواصلوا الليل بالنهار لإنجاح هذا الحدث المهم، فالفرح يليق بها لأنها لم تعرف في تاريخها إلا النجاح طوال مسيرتها وفي كل فعالية تنظمها.

وعندما اختبر الفريق البرازيلي التنظيم المتميز لفعالية تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات» خلال مشاركته فيها، وجد نفسه ملزماً بتقديم مبادرة ولو بسيطة تعبيراً عن الامتنان الكبير للتنظيم المتميز من قبل شرطة دبي للحدث، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال للفرق المشاركة، والتي عكست القيم الإماراتية الأصيلة فكانت لوحة «شكراً للإمارات» بطاقة محبة وامتنان للشرطة التي تحمل في جعبتها دوماً وعوداً بالمهنية المتميزة وبالمحبة وكرم الضيافة لكل زوار الإمارات ولكل من يشارك في فعاليات تنظمها على أرض الإمارات.

وقال جوردي شيوتا من فريق شرطة البرازيل، إن اللفتة الطيبة التي قاموا بها تمثل تعبيراً بسيطاً عن شكرهم العميق لدولة الإمارات عامة والقيادة العامة لشرطة دبي بشكل خاص على حسن الضيافة والتسهيلات، مثمناً دورهم وحرصهم على إتاحة الفرصة للفريق للمشاركة ضمن 84 فرقة من دول العالم.

وأكد أن التحدي تميز بمشاركة فرق على مستوى عال من التأهيل ما جعل التنافس شديداً وقوياً جداً بينهم، مشيراً إلى أن الاحتكاك بفرق أخرى مهم وضروري لتبادل المعارف والخبرات في المجالات القتالية والتكتيكية.

وختم حديثه بالثناء على شرطة دبي وتأكيده أنها تتمتع بمستويات عالية من المهنية والجهوزية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز