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تطويق السفارة الإسرائيلية في لاهاي بعد تلقّي تهديدات

2/8/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن رئيس بلدية مدينة لاهاي الهولندية أن السلطات عززت الإجراءات الأمنية المشددة عند السفارة الإسرائيلية في المدينة اليوم، في أعقاب تهديد يجب أن يؤخذ على محمل الجد، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الهولندية (إي.إن.بي).

ولم يذكر يان فان زانين إلى متى ستظل هذه الإجراءات سارية. وذكرت وكالة الأنباء الهولندية أن السلطات تطوّق السفارة.

وفي الشهر الماضي، عُثر على جسم يعتقد أنه عبوة ناسفة خارج السفارة الإسرائيلية في السويد، ويجري التحقيق في الأمر باعتباره جريمة يشتبه في أنها إرهابية.

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