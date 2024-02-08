ملعب الهلال السعودي الجديد يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

دخل ملعب (المملكة أرينا) الخاص بالهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية مرتين اليوم الخميس كأكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم بناء على المساحة وأكبر ملعب مغطى من ناحية السعة الجماهيرية.

وقالت ممثلة المنظمة قبل انطلاق المباراة أن (المملكة أرينا) بات أكبر ملعب كرة قدم مغلق في العالم بناء على المساحة التي وصلت إلى 37991 مترا مربعا، بالإضافة لكونه الملعب الأكبر من ناحية السعة الجماهيرية التي بلغت 20 ألفا و280 مقعدا.

واستلم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وفهد بن نافل رئيس مجلس إدارة الهلال، الشهادتين قبل انطلاق مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض لكرة القدم.

وافتتح الملعب الخاص بالهلال في 29 يناير الماضي واستضاف أول مباراة للفريق في الفوز 4-3 على إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض.





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