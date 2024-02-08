العراق وأمريكا يستأنفان المفاوضات حول مستقبل التحالف 11 فبراير

أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي، يحيى رسول، في بيان، اليوم، أن العراق والولايات المتحدة سيستأنفان المفاوضات حول مستقبل التحالف العسكري الدولي بقيادة واشنطن يوم 11 فبراير.

وبدأت المحادثات في يناير، لكن بعد أقل من 24 ساعة قُتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بالأردن.

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