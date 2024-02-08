المحكمة الأمريكية العليا تنظر في استبعاد ترامب من انتخابات الرئاسة

بدأت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم، النظر في مدى دستورية حكم قضائي يمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب سلوكه خلال هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 2021، في جلسة بدا فيها غالبية قضاة المحكمة التسعة ميّالين نحو نقض هذا الحكم.

وفي ديسمبر الفائت، قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو بمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، على خلفية دوره في الهجوم الذي شنّه أناره على مقرّ الكونغرس في واشنطن في مطلع 2021.

وطعن ترامب في الحكم الصادر عن هذه الولاية الواقعة غربي البلاد، وقد استمعت المحكمة العليا، التي يهيمن عليها قضاة محافظون عيّن ثلاثة منهم الرئيس السابق، إلى المرافعات الشفهية في القضية.

وثمّة جدل بين الخبراء القانونيين حول صحة مثل هذا الإجراء ومدى ملاءمته السياسية، غير أنهم يُجمعون على أنّ المحكمة العليا، التي اتخذت قراراً عام 2000 بمنح الفوز في الانتخابات الرئاسية للجمهوري جورج دبليو بوش على حساب الديمقراطي آل غور، ترغب في تجنّب إثارة الشبهات المتعلقة بالتدخّل في الانتخابات.

وخلال جلسة استماع استمرت قرابة ساعتين، أعرب العديد من قضاة المحكمة، سواء أكانوا محافظين أم تقدميّين، عن تشكيكهم في مدى صحة الحكم الصادر عن قضاء كولورادو.

وقالت القاضية إيلينا كاغان، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما: «لماذا يجب أن تتمتّع ولاية واحدة بالقدرة على اتخاذ هذا القرار؟»، مشيرةً إلى أن الحكم الصادر عن محكمة كولورادو لا تنحصر مفاعيله بهذه الولاية فحسب، بل تشمل الولايات المتّحدة بأسرها.

بدوره، أعرب رئيس المحكمة العليا، المحافظ جون روبرتس، عن قلقه بشأن عواقب الحكم الصادر عن محكمة كولورادو.

وقال روبرتس: «إذا تمّ الحفاظ على موقف كولورادو، فمن المؤكد أنه ستكون هناك إجراءات إقصاء في المعسكر الآخر».

وأضاف: «أتوقع أن يقول عدد كبير من الولايات، بغضّ النظر عمن هو المرشّح الديمقراطي، أنت مقصيّ من الانتخابات».

وفي مستهل جلسة المرافعات اليوم، قال جوناثان ميتشل، محامي ترامب، إنّ «الأمر يعود بالكامل إلى الكونغرس» للبتّ في هذه المسألة.

ومن بين الولايات العشرين التي قُدّمت فيها طعون بشأن عدم أهلية ترامب، لم يصدر القرار سوى في اثنتين منها (كولورادو وماين)، فيما تنتظر العديد من الولايات حكم المحكمة العليا قبل البتّ في القضايا المرفوعة أمامها.

وفي قرارين تاريخيين اتخذا نهاية ديسمبر، اعتبرت محكمة كولورادو العليا ومن ثم وزيرة شؤون ولاية ماين أن ترامب لا يتمتع بالأهلية لخوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية.

وفي كلا هاتين الولايتين، اعتبر مسؤولون أنّ الملياردير الجمهوري لا يمكنه العودة إلى البيت الأبيض لأنه أقدم خلال الهجوم على الكابيتول في 2021 على أعمال تمرد، وهو تالياً ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس بموجب المادة 14 من الدستور.

وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرّد.

وينبغي على المحكمة العليا الآن الإجابة عن سؤال جدلي هو: هل تنطبق هذه المادة على الرئيس السابق؟

ودفع محامو ترامب بعدم صلاحية قرار محكمة كولورادو، ودعوا المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى إلغائه لحماية حقوق عشرات الملايين من الأمريكيين الذين يرغبون في التصويت للرئيس ترامب.

وخصّص محامو الدفاع معظم الدفوع المكتوبة النهائية لقضية تبدو ثانوية، إذ إنهم يسعون لإثبات أن رئاسة الولايات المتحدة ليست إحدى الوظائف التي تشملها المادة 14 من الدستور.

وكانت محكمة كولورادو اعتبرت أن أفعال ترامب في السادس من يناير 2021 تشملها هذه المادة.

يومها، هاجم مئات من أنصار ترامب، الذين غذّى الرئيس السابق غضبهم بتصريحاته عن تزوير انتخابي أدّى إلى خسارته، مقرّ الكونغرس الأمريكي لمحاولة منع المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن.

ويؤكد محامو ترامب أن تلك الأحداث لم تشكّل تمرداً، وأنّ موكلهم لم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال.

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