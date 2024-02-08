دبي تستضيف 20 فعالية رياضية متنوعة نهاية الأسبوع الجاري

تستضيف دبي 20 فعالية رياضية متنوعة نهاية الأسبوع الجاري من بينها 8 بطولات دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتتوزع على مختلف مناطق الإمارة.

وتتصدر بطولة هايروكس دبي الدولية للياقة البدنية، قائمة أبرز البطولات ويشارك فيها أكثر من 6000 متسابق من داخل الدولة وخارجها وتقام في مركز دبي التجاري العالمي يوم الأحد المقبل ويتنافس المشاركون في البطولة ضمن 12 فئة مختلفة.

وتقام بطولة هايروكس الدولية في 20 مدينة مختلفة من 11 دولة حول العالم، من أبرزها مدريد، وهونغ كونج، ولاس فيجاس، ونيويورك، وملبورن، وسيدني، ودبي هي المستضيفة الأولى للبطولة في الشرق الأوسط، ويتأهل الفائزون من البطولة للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في مدينة نيس بفرنسا يونيو المقبل.

ويتنافس 573 لاعبا ولاعبة من 71 دولة في بطولة فزاع الدولية الخامسة عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم "الجائزة الكبرى دبي 2024" التي تقام في مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري.

وتدشن ألعاب القوى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2024 وتقام منافساتها خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري بنادي دبي لأصحاب الهمم، والتي تحتفل بمرور 15 عاما من التميز والنجاح واعتمدها الاتحاد الدولي لألعاب القوى مركزًا إقليميًا في الشرق الأوسط وآسيا.

ويقام سباق هونج كونج الدولي لقوارب التنين في الواجهة المائية بمنطقة ديرة بمشاركة أكثر من 1500 متسابق من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها، يشكلون أكثر من 60 فريقًا يتنافسون أمام سوق الواجهة البحرية في سباق السرعة لمسافة 200 متر و2000 متر على مدار يومي 10 و11 فبراير الجاري، في 5 فئات مختلفة هي الفئة المفتوحة، والمختلطة، والسيدات، والمؤسسات، والفئة المجتمعية.

وتقام بطولة "أوروبا فايت نايت إم إم ايه للفنون القتالية" يوم بعد غد السبت في نادي ومنتجع الحبتور جراند بدبي مارينا ويتنافس فيها 18 ملاكما في 9 نزالات قوية وتعد ضمن أفضل 100 بطولة فنون قتالية في العالم ويتنافس فيها البريطاني روبي سكوت مع المصري أحمد صبحي، والكاميروني إدريس ديفن ميفيلو مع مواطنه جاشل تيشا في حين يلعب الكاميروني تيرنس سميح مع المغربي زكريا بيتش.

وتشهد البطولة مشاركة المصري حمزة عبدالله، والباكستاني هارون دوراني، والمصري عمر زغلول، والهندي شريدارا ساجي والمصري وليد سعد، والكاميروني بيج بوي إينومي والإيراني بارسا جانجو، والسوري ريتشي، والتركمانستاني دوليت ريجبو والكاميروني أباتي أبات.

وينطلق سباق الجري العمودي يوم السبت المقبل في فندق "ميديا ون " ويعد واحدا من أهم السباقات ضمن أجندة الفعاليات السنوية ويشهد مشاركة واسعة من المتسابقين من مختلف الجنسيات والفئات البدنية من المحترفين والهواة.

وتقام بطولة دبي العالمية للشراع الحديث "إس بي 20 " خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير الجاري التي تنطلق من نادي دبي للشراع والإبحار.

وتستمر منافسات دوري "دي بي ورلد للكريكت آي إل تي 20" الذي يقام في استاد دبي الدولي، وكأس البولو الذهبي، وطواف الإمارات للسيدات، وكأس الملكة للجمباز في صالة سعيد بن مكتوم الرياضية بالقصيص، وسباق الجري التركي على شاطئ كايت بيتش، وبطولة كأس أبطال السباحة التطويرية الأولى في مجمع حمدان الرياضي، وبطولة السلم للدراجات الهوائية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمنطقة السلم، وبطولة الشركات الخاصة في مدرسة "برايت رايدرز"، وبطولة السباحة للبالغين في مدرسة جبل علي بمنطقة داماك هيلز، وسباق جري الكرامة المجتمعي في حديقة الكرامة، والدورة الرياضية العمالية الخامسة في مجمع" إينوك أرينا" الرياضي بمنطقة القوز.