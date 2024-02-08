وسط تكهنات بخلاف بينهما.. زيلينسكي يقرر تغيير قائد الجيش الأوكراني

استبدل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائد الجيش الأوكراني بقائد القوات البرية اليوم، فيما يعتبر مجازفة كبيرة في وقت تحظى فيه القوات الروسية باليد العليا بعد ما يقرب من عامين من بدء الحرب.

يأتي التغيير الذي جاء بقيادة عسكرية جديدة بعد شهور من التكهنات حول خلاف بين زيلينسكي وقائد الجيش الجنرال فاليري زالوجني الذي يعتبره العديد من الأوكرانيين بطلاً قومياً.

وقال زيلينسكي، في بيان: «اعتباراً من اليوم، يتولى فريق إدارة جديد قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا».

وأعلن اسم الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي قائداً جديداً للقوات المسلحة.

ويتولى سيرسكي، قائد القوات البرية، زمام القيادة وسط حالة بالغة من عدم اليقين، إذ تنتظر كييف مساعدات عسكرية حيوية من الولايات المتحدة تأخرت بسبب خلال سياسي هناك منذ عدة أشهر.

ويكشف التغيير العسكري عن سلسلة تصريحات قال فيها زيلينسكي إنه التقى زالوجني لمناقشة التغييرات في القيادة العسكرية. وقال إنه طلب من الجنرال البقاء «ضمن فريقه».

وقال زالوجني، في بيان منفصل، إنه أجرى «محادثات مهمة وجادة» مع زيلينسكي واتخذا قراراً بتغيير بعض تكتيكات واستراتيجيات المعركة.

وجاء في بيان زالوجني أن «مهام 2022 تختلف عن مهام 2024؛ لذلك يجب على الجميع التغير والتكيف مع الحقائق الجديدة. حتى ننتصر معاً».

ونُشر بيانا زيلينسكي وزالوجني في الوقت نفسه تقريباً، ما يشير إلى أن أبرز شخصيتين في زمن الحرب في أوكرانيا نسقا بشكل وثيق لإظهار الوحدة.