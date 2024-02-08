واشنطن: الهجوم الإسرائيلي على رفح بلا تخطيط سيسبب كارثة

حذرت الولايات المتحدة، اليوم، من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص، دون تخطيط أو بالقليل من التفكير ستكون كارثة.

وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين: «لن ندعم القيام بشيء كهذا دون تخطيط جاد وموثوق به؛ لأنه يتعلق بأكثر من مليون شخص يحتمون هناك، وأيضاً دون النظر في آثاره على المساعدات الإنسانية والمغادرة الآمنة للأجانب».

وأضاف باتيل أن الولايات المتحدة لم تر دليلاً على أن إسرائيل وضعت تخطيطاً جاداً لمثل هذه العملية، على الرغم من اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع حكومة الحرب الإسرائيلية أمس.