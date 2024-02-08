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البنك المركزى يعلن تراجع التضخم فى يناير إلى 29%

2/8/2024 2:36:21 PM
(MENAFN- Youm7) سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 2.2% في يناير 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 6.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 29.0% في يناير 2024 مقابل 34.2% في ديسمبر 2023.



يأتى ذلك فى ضوء ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 فبراير 2024، وهو تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في يناير 2024 مقابل معدلاً بلغ 4.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4% في ديسمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 29.8% في يناير 2024 مقابل 33.7% في ديسمبر 2023.












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